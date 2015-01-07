القطرية تدشن أول طائرة A350 في العالم بأسطولها

احتفلت الخطوط الجوية القطرية الأربعاء بانضمام أول طائرة من طراز أيرباص A350 الأولى من نوعها في العالم بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والنائب التنفيذي لرئيس قسم البرامج في شركة إيرباص السيد ديديه إفرارد، ورئيس وحدة المحركات المدنية الضخمة بشركة رولز رويس السيد إيريك شولز وعدد من الشخصيات الهامة وبحضور اكثر من 150 إعلامي من ممثلي الوسائل الإعلامية حول العالم.

وتتميز طائرة الخطوط القطرية الجديدة "A350 XWB" بمقصورتها الواسعة لتصميم بدنها العريض كما استخدمت فيها أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرفاهية والترفيه، كما تتميز هذه الطائرة بتصميمها الحديث فقد استخدم في بناء هيكلها 70% من المواد الحديثة منها 53% مواد مركبة إضافة إلى معدني التيتانيوم والألومنيوم كما يقلل هيكل الطائرة المعزز بالألياف الكربونية الجديدة بالكامل استهلاك الوقود ويسهل عملية الصيانة لها.

وقد عقد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر مؤتمرا صحفيا في مبنى البريميم بمطار الدوحة الدولي، وصرح خلاله للإعلاميين بأن القطرية هي أول شركة طيران في العالم تستخدم هذا الطراز من الطائرات.

مقاعد درجة رجال الأعمال

وأضاف أن الطائرة الجديدة تضم درجتين درجة رجال الأعمال 36 مقعدا والدرجة السياحية 247 مقعدا وتمتاز مقاعد درجة الأعمال بإمكانية تحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل وأوضح أن المقعد تتضمن شاشات ضخمة بحجم 17 بوصة، وأشار إلى أن مقاعد الدرجة السياحية في الطائرة الجديدة تتميز بالرحابة والمساحة الواسعة بين المقاعد بالإضافة إلى شاشة بحجم 10.6 بوصة لكل مقعد كما ان المساحة العلوية المتاحة للراكب بجوار النافذة تعتبر أكبر من مثيلتهاعلى أي طائرة أخرى بسبب التصميم المبتكر.

وفي نهاية الاحتفال أتيح للضيوف والصحفيين فرصة القيام بجولة داخل الطائرة الجديدة.