"القطرية" أول شركة طيران بالعالم تعتمد طائرة إيرباص الجديدة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء عن انضمام طائرة ايرباص /A350 XWB/ رسميا إلى أسطولها، لتكون بذلك أول شركة طيران في العالم تتسلم وتشغل هذا الطراز من الطائرات. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لإعلان انضمام الطائرة (A350 XWB) ) بشكل رسمي لأسطول الناقلة:" نحن مستعدون لبدء تشغيل طائرات A350 ويسرنا أن نقدم مستوى آخر من الخدمة لمسافرينا على متن طائرات أسطولنا المتنامي، وتمتاز طائرات A350 بتصميمها الهندسي الحديث، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيها إضافة إلى سعتها، بما يجعلنا نفخر بانضمام طائرة A350 لأسطول الخطوط الجوية القطرية”.

وأضاف الباكر أن انضمام هذا النوع من الطائرات إلى أسطول الناقلة يسطر تصميما يستمر لعقد كامل دون تغيير لانه لن يتم تطوير أي نوع آخر من الطائرات على الأقل إلا بعد مرور عشرة أعوام، بما يؤكد الدور الذي سيلعبه هذا النوع من الطائرات ليس فقط في مجال الطيران الجوي بدولة قطر لكن في كافة الأنحاء.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية أطلقت برنامج الطلب على طائرات A350 في العام 2007،"ويدرك البعض أن الخطوط الجوية القطرية طلبت 80 طائرة من هذا الطراز.. وعلى غرار أي شركة طيران أخرى فلدى الخطوط الجوية القطرية أسطول كبير من الطائرات وتتابع عمليات تصميم الطائرات وتسلمها، بما يؤكد على اهتمام الشركة بضم طائرات حديثة قوية صديقة للبيئة تضمن السلامة والراحة لعملائها بكافة أنحاء العالم."

بدوره، أعرب السيد ديديه أفرار النائب التنفيذي لرئيس قسم البرامج بشركة إيرباص، عن سعادته بانضمام الطائرة A350 لأسطول الخطوط الجوية القطرية، مؤكدا أن وصولها إلى الدوحة يعد لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الشركة، وأنه سيتم تسليم باقي الطلبات للناقلة من هذا الطراز تباعا ووفقا للمواعيد المحددة، لافتا إلى أن هذا الطراز من الطائرات يتمتع بمزايا كبيرة تجعله يمثل نقلة نوعية في مجال الطيران الحديث الصديق للبيئة من حيث قلة الانبعاثات الكربونية وقلة الضوضاء المنبعثة عنه بجانب كفاءته في استهلاك الوقود.

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والسيد ديديه أفرار النائب التنفيذي لرئيس قسم البرامج في شركة إيرباص، والسيد إيريك شولز رئيس وحدة المحركات المدنية الكبيرة في شركة رولز رويس، اللذين حضرا تسليم الطائرة رسميا في وقت سابق بحفل أقيم في ديسمبر الماضي في مركز إيرباص لاستلام الطائرات بمدينة تولوز في فرنسا.