الفهد: سأدعم بلاتر ومتفاجيء من ترشح الأمير علي

الشيخ أحمد الفهد

أكد الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملتزم بدعم السويسري جوزيف بلاتر في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقبلة.

وقال الفهد في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء إن "الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخذت قرارا في ماليزيا عام 2013 بدعم بلاتر بالإجماع، ثم أكدت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في ساو باولو على هامش مونديال البرازيل على قرارها بدعم بلاتر لولاية جديدة في رئاسة الفيفا".

وعن إعلان الأمير الأردني علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا، أمس الثلاثاء، ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي قال الفهد "أنا متفاجىء بالخبر، سأرى الأمير علي في ملبورن للاستفسار منه عما حصل لأن قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي كان اتخذ بالإجماع ومن دون أي تحفظات".

وسبق لرئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم أن أعلن أيضا أن آسيا تدعم بلاتر لولاية جديدة. وكان الفهد يتحدث من جاكرتا حيث يزور إندونيسيا على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحادات الرياضية الآسيوية والدولية لبحث التحضيرات لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة عام 2018. والتقى الفهد اليوم الأربعاء برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويكودو، وبوزير الشباب والرياضة والأعضاء المسؤولين في البرلمان عن الشؤون الرياضية والمالية وجميع الاتحادات الرياضية. وبخصوص أسياد 2018 قال الفهد "يجب أن ترتبط دورة الألعاب الآسيوية بخطة التنمية للبلدان التي تستضيفها ولا أن تنتهي فقط بمجرد انتهاء المنافسات الرياضية".

وتابع "نحن مصرون على الانتهاء من المشاريع الموضوعة للتنمية من المطار والطرقات وخطوط القطارات المعلقة والبنية التحتية الرياضية لأنها ستترك إرثا لإندونيسيا بعد الألعاب". وأضاف "نضع كل إمكاناتنا أمام إندونيسيا لإنجاح هذه الألعاب خوصا بعد نجاح ألعاب أينشيون بكوريا الجنوبية التي تحطم فيها 17 رقما قياسيا عالميا و101 رقم آسيوي".