العاصفة الثلجية تتقدم للشام واللاجئون السوريون يستغيثون

العاصفة الثلجية (هدى) تضرب مناطق شرق المتوسط – غيتي

واصلت العاصفة الثلجية (هدى) تقدمها في مناطق شرق المتوسط، حيث بدأ تأثر منطقة الشام بها فيما ناشد لاجئون سوريون في لبنان والأردن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة تقديم العون لهم لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

قد أعلنت السلطات في دول عربية عدة وضع طواقم الإنقاذ والإسعاف وخدمات الطوارئ على أهبة الاستعداد تحسبا للعاصفة التي تضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال مراسل الجزيرة في بلدة عرسال شرق لبنان إن أوضاع اللاجئين سيئة للغاية نظرا للهطل الكثيف للثلوج.

وأشار المراسل خلال نشرة سابقة الى استحالة تأمين أي معونات طبية أو غذائية بسبب انقطاع جميع الطرقات.

ويعيش النازحون في مخيم الأمل في هضبة الجولان السوري أوضاعا إنسانية صعبة بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة، والتي لا يقوى النازحون على مواجهتها في ظل غياب وشح الاستعدادات. ويقول النازحون إنهم يفضلون رؤية أطفالهم جثثاً هامدة بسبب البرد على أن يتحولوا إلى أشلاء بسبب قصف قوات النظام.

في السياق ذاته، قرر الأردن تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية، حيث يترقب الأردنيون قدوم العاصفة الثلجية (هدى). وكانت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ومديريتا الدفاع المدني والأمن العام قد حذرت من نتائج العاصفة.

كما قررت السلطات المصرية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني علي التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار.

وقد تعرضت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي منذ الساعات الأولي لصباح اليوم لأمطار غزيرة وموجة من الصقيع والرعد والبرق.