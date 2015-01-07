الجمعة انطلاق كأس أسيا بأستراليا

أطفال أستراليا في استقبال المنتخبات المشاركة

في أكبر تظاهرة كروية قارية تحتضن أستراليا النسخة السادسة عشرة من كأس اسيا لكرة القدم لأول مرة في قارة اوقيانيا بين 9 و31 كانون الثاني/يناير الجاري يشارك فيها تسعة منتخبات عربية من أصل 16 وهو عدد غير مسبوق.

وستكون المرة الاولى التي تحتضن فيها سادس أكبر دولة في العالم النهائيات بعد انضمامها إلى كنف الاتحاد الآسيوي عام 2006 بعد نحو 40 عاما من المشاركات الاوقيانية.

ولطالما كانت استراليا مركز ثقل لرياضتي الكريكيت والرغبي، فكانت كرة القدم رياضة هجينة في البلاد، لا بل تعرض ممارسوها القادمون من أوروبا لاهانات عنصرية، لكنها ستفتح ملاعب أبرز مدنها أمام كرة القدم لثلاثة أسابيع، بعد ان قدمت في السنوات الماضية نجوما مميزين على غرار تيم كايهل وهاري كيويل ومارك شفارتسر… وكان المهاجرون من اليونان وباقي الدول من جنوب أوروبا أول من مارس كرة القدم بفاعلية في أرض الكنغر بعد الحرب العالمية الثانية، برغم استضافة سيدني أول مباراة رسمية في البلاد عام 1880، إلا أن الرغبي كانت الرياضة المفضلة لدى المستعمرين البريطانيين. نجحت كأس آسيا في استقطاب الاهتمام في كافة أرجاء القارة، إذ يشارك فيها أفضل 16 منتخبا كل أربع سنوات، علما بأن العدد سيرتفع إلى 24 في النسخة المقبلة عام 2019.

وبعد عامين من تأسيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954، أقيمت النسخة الأولى من البطولة في هونغ كونغ بمشاركة سبعة منتخبات في التصفيات من الدول الـ12 المؤسسة للاتحاد. شهدت البطولة الاسيوية دخول المنتخبات العربية الى منافساتها في السبعينات فقط وتحديدا في البطولة الخامسة في تايلاند عام 1972 وذلك بعد أن نجحت الاتحادات الوطنية العربية في ابعاد إسرائيل عن عضوية الاتحاد الآسيوي. وكان منتخب الكويت أول منتخب عربي يحرز اللقب في البطولة التي استضافها على ارضه عام 1980، ثم خلفه المنتخب السعودي الذي تزعم الساحة الاسيوية في بطولات 1984 و1988 و1996. وتعتبر اليابان الاكثر فوزا باللقب القاري باربعة القاب في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما كانت الصبغة الاولى للبطولة عند انطلاقتها كورية جنوبية اذ افتتحت السجل الاسيوي باللقبين الاولين عامي 1956 و1960. كانت حقبة المنتخب الايراني في اواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات حين انتزع اللقب 3 مرات متتالية اعوام 1968 و1972 و1976. وكان منتخب العراق الوحيد الذي كسر الهيمنة اليابانية على البطولة في الالفية الثالثة، حيث توج باللقب عام 2007 بعدما تغلب على السعودية 1-صفر في المباراة النهائية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وشهد عام 2007 أيضا الظهور الأول لمنتخب أستراليا في البطولة الآسيوية، بعد انضمامها إلى أسرة الاتحاد الآسيوي، حيث بلغ الدور ربع النهائي. وبعد أربع سنوات بلغت أستراليا المباراة النهائية عام 2011 في قطر قبل أن تخسر أمام اليابان صفر-1 بعد التمديد.

مواجهات صعبة للعرب ولم ترحم القرعة التي سحبت في دار الاوبرا في سيدني في 26 اذار/مارس الماضي، المنتخبات العربية واوقعتها في مجموعات صعبة، اقواها الاولى الحديدية والتي ضمت عمان والكويت مع أستراليا وكوريا الجنوبية ثالثة النسخة الماضية. وتجمع المباراة الافتتاحية المقررة في ملبورن بين استراليا والكويت يوم الجمعة على ملعب "ريكتانغولار". واوقعت القرعة 3 منتخبات خليجية هي الامارات وقطر والبحرين في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران أحد الممثلين الأربعة للقارة الصفراء في مونديال البرازيل 2014 إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان. وكان المنتخبان البحريني والقطري التقيا في التصفيات وتصدر الأول المجموعة أمام الثاني. كما أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة في نسخة 2004 عندما خرجت قطر خالية الوفاض بحلولها رابعة وأخيرة في المجموعة الأولى وبلغت البحرين نصف النهائي قبل أن تخسر أمام اليابان التي توجت باللقب لاحقا على حساب الصين. كما أن الامارات وقطر وقعتا في مجموعة واحدة في النسخة الاخيرة في قطر عندما فشلا في بلوغ الدور الثاني حيث حلت الامارات ثالثة (3 نقاط) وقطر رابعة في المجموعة الثانية (نقطنان)، والأمر ذاته في نسخة 1980 في الكويت وفازت قطر 2-صفر وودعا معا من الدور الاول. وسبق للامارات أن وقعت في مجموعة واحدة إلى جانب إيران وكانت في نسخ 1984 و1988 وفازت إيران 3-صفر و1-صفر على التوالي و1992 في اليابان وانتهت بالتعادل السلبي. ولعبت قطر مع إيران في النهائيات عام 1998 في الدوحة وفاز الصيوف 2-صفر في الدور الاول. وجاءت السعودية حاملة اللقب 3 مرات في المجموعة الثانية الى جانب اوزبكستان التي بلغت الملحق الاسيوي المؤهل الى المونديال، والصين وصيفة بطلة 2004 على ارضها، وكوريا الشمالية بطلة كأس التحدي الاسيوي لعام 2012. وكانت السعودية وقعت في مجموعة واحدة مع اوزبكستان في نسخة 2000 التي خسرت مباراتها النهائية امام اليابان. والتقت السعودية والصين في نسختي 1988 وفازت السعودية 1-صفر و1992 في اليابان وتعادلا 1-1. ويتطلع المنتخب السعودي إلى لقبه الرابع تحت إشراف مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو الذي تعاقد معه مؤخرا لفترة قصيرة بنظام الاعارة من الاهلي دبي الاماراتي. ووقع الأردن والعراق بطل 2007 مجددا في مجموعة واحدة هي الرابعة الى جانب اليابان حاملة اللقب وفلسطين بطلة كأس التحدي الاسيوي التي تشارك لاول مرة. وكان المنتخبان الاردني والعراقي في مجموعة واحدة في تصفيات المونديال والتي نجح الأول في بلوغ ملحقها الاسيوي الأميركي الجنوبي حيث فشل في تخطي الأوروغواي وضمان تواجده في العرس العالمي للمرة الاولى في تاريخه.

ووزعت المنتخبات المتأهلة الى النهائيات على 4 مستويات، وكان لافتا غياب المنتخبات العربية عن المستوى الاول الذي يضم المنتخبات صاحبة أفضل تصنيف بحسب مراكزها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في 13 آذار/مارس 2014. وتقام المباريات في مدن ملبورن وسيدني التي تحتضن المباراة النهائية، وبريزبان ونيوكاسل وكانبيرا. وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعات الاربع الى ربع النهائي، ثم يخرج الخاسر من الادوار الاقصائية. ويتأهل بطل المسابقة إلى كأس القارات 2017 المقررة في روسيا قبل عام واحد على نهائيات كأس العالم.