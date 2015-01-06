نوفيتسكي يقود مافريكس للفوز على نيتس في دوري السلة الامريكي

غيتي- دوري السلة الامريكي

انفرد ديرك نوفيتسكي بالمركز السابع في قائمة أعلى اللاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بعد أن سجل تصويبة ثلاثية قبل 34.8 ثانية على نهاية الوقت الإضافي ليقود دالاس مافريكس للفوز 96-88 على بروكلين نيتس أمس الاثنين.. وعزز مافريكس سجل انتصاراته المتتالية الى ست مباريات مستفيدا من 15 نقطة سجلها الالماني نوفيتسكي الذي تجاوز موزيس مالون في قائمة المسجلين. واستمر تراجع كليفلاند كافاليرز المبتلى بالاصابات وخسر 95-92 أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي حقق انتصاره الأول على ملعبه هذا الموسم. وسجل توني روتن تسع من نقاطه 20 مع تبقي ثلاث دقائق و48 ثانية ليقود سيكسرز للفوز بعد أن خسر أول 14 مباراة في الموسم على ملعبه. وقاد باو جاسول شيكاجو بولز لانتصاره العاشر في 11 مباراة حين فاز 114-105 على هيوستون روكتس بعدما سجل 27 نقطة. وألحق ممفيس جريزليز الهزيمة 12 على التوالي بنيويورك نيكس عندما هزمه 105-83.