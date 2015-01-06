معرض الدوحة الدولي للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

الدورة 25 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب

يفتتح معرض الدوحة الدولي للكتاب أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات الأربعاء في نسخة استثنائية حتفالا بيوبيله الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاقه.

تستمر فعاليات المعرض 10أيام, ويفتح أبوابه يوميا على فترتين صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، ومسائية من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء عدا يوم الجمعة الذي لا يتضمن فترة صباحية.

ويشارك المجلس الأعلى للتعليم في المعرض بجناح يخصص للزوار بمن فيهم الأطفال وطلاب المدارس وأولياء الأمور، وقد حث المجلس جميع أولياء الأمور والمعلمين على المشاركة في الفعاليات وأنشطة المعرض المتنوعة للأطفال والشباب من مختلف الأعمار .

وينقسم جناح المجلس هذا العام إلى عدة أركان تفاعلية تتضمن الأنشطة المفتوحة والرُكن المخصص للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (من السنة الأولى للطفل ولغاية 4 سنوات) والذي يحتوي على أنشطة ما قبل القراءة, كما ستتضمن عروضا موسيقية ،وحلقات لقراءة القصص ، تتبعها أنشطة فنية وعروض مسرحية وورش تفاعلية وورشة عن كيفية صناعة الأفلام القصيرة ومسابقات أخرى متنوعة.

ويستضيف الجناح في أول أيامه في الفترة الصباحية الشخصية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 "فهد" والتي تستضيفها قطر في الخامس عشر من هذا الشهر, ويهدف المجلس من دعوته بشكل أساسي للأطفال لزيارة هذه الشخصية "فهد" لتشجيعهم على القراءة وحثهم على مواكبة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.