النفط يتراجع مجددا إلى مستويات منخفضة جديدة

استمرار التراجع لخام برنت

تراجعت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جديدة في خمس سنوات ونصف السنة اليوم الثلاثاء مواصلة خسائرها بعد أن هبطت 5% في الجلسة السابقة مع اشتداد المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

ونزل خام برنت ثلاثة بالمئة لينزل عن 52 دولارا وسط تفاقم القلق من زيادة المعروض بعد أن خفضت السعودية أكبر منتج في أوبك أسعار بيع النفط الشهرية إلى المشترين الأوروبيين.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي في أوسلو "لا تبدي السعودية بادرة تراجع.. المخزونات تواصل ارتفاعها وعلاوة سعر التسليم الآجل على سعر التسليم الفوري في ازدياد."

وزادت السعودية سعر البيع إلى آسيا لكن بعض المحللين يقولون إن انخفاض سعر الشحنات المتجهة إلى أوروبا يبرز حرص المملكة الشديد على حماية حصتها السوقية.

وتراجع خام برنت إلى 51.23 دولار للبرميل اليوم وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2009. وفي الساعة 0942 بتوقيت جرينتش سجل السعر51.31 دولار بانخفاض 1.80 دولار.

وهبط الخام الأمريكي 1.50 دولار إلى 48.54 دولارا بعد أن نزل إلى 48.47 دولار وهو أقل سعر منذ أبريل نيسان 2009.

وتلقت سوق الخام في لشرق الأوسط بعض الدعم من السعودية اليوم الثلاثاء بعد أن رفع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسعار البيع إلى آسيا نظرا لتحسن الطلب.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من كل الخامات التي تبيعها إلى آسيا بين 55 و70 سنتا وبما يتفق مع التوقعات بوجه عام. وأبدى الطلب الآسيوي على الخام تماسكا الشهرالماضي.

وقال المتعاملون إن زيادة أسعار الخامين العربي الخفيف والمتوسط فاقت التوقعات بقليل ورجحوا أن يكون سبب ذلك تقلص فرق السعر لخامي عمان ودبي على مدى الجلسات الخمس الأخيرة من الشهر الماضي.

وفي الأسواق العالمية واصل النفط خسائره ليلامس مستوى منخفضا جديدا في خمس سنوات ونصف السنة إثر انحداره خمسة بالمئة في الجلسةالسابقة بفعل عوامل تنبئ باستمرار التراجع والمخاوف من تخمة المعروض