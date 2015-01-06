الفيفا تشارك في إعمار ملاعب قطاع غزة

وفد الفيفا لدى وصوله غزة

يقوم حاليا وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بزيارة لقطاع غزة بهدف تقديم مساعدة لتطوير ملاعب كرة القدم في القطاع.

وكان قد وصل الوفد أمس الاثنين ويتألف من ديفيد بورخا مدير التطوير في فيفا وماجد العبوة مدير برنامج الهدف في الشرق الأوسط في فيفا عبر معبر بيت حانون (ايريز) بعد تأخير لعدة ساعات كما قال مسؤول فلسطيني.

وعبر بورخا عن سعادته لزيارة غزة، مشددا على أن "فيفا مستعد لدعم كرة القدم في قطاع غزة وتطويرها وتقديم المعدات والمساعدات".

وأكد بورخا أن فيفا ستدعم "20 مشروعا لتعشيب الملاعب في غزة وعند تجهيزها سيأتي جوزف بلاتر رئيس الاتحاد لافتتاحها". وأوضح بورخا للصحافيين لدى وصوله إلى فندق "ارك ميد" شمال غرب مدينة غزة أنه خلال هذه الزيارة "سيتم منح 6 حكام من غزة الشارة الدولية للتحكيم".

من جهة ثانية قال نافذ عكاشة عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لفرانس برس أن قيمة المشروعات التي قدمتها فيفا بلغت مليون دولار حيث سيتم تغطية 20 ملعبا للتدريب بالنجيل (العشب) الصناعي في القطاع".

وأكد عكاشة أن هذه الملاعب ستكون جاهزة للافتتاح في بداية الصيف" مشيرا إلى أن فيفا "تعهد بدفع مائتي ألف دولار للمساهمة في إعادة تجهيز ملعب فلسطين" الذي تعرض للقصف الجوي الإسرائيلي عام 2012.. وأضاف عكاشة أن وفد فيفا "كان من المفترض أن يحضر مباراة بين فريقي خدمات رفح واتحاد خان يونس على أرض ستاد المدينة الرياضية بخان يونس إلا أن تأخيرهم من الاحتلال الإسرائيلي في معبر ايريز لعدة ساعات أدى لعدم مشاركتهم الجماهير مشاهدة المباراة التي هي جزء من الدوري الفلسطيني".