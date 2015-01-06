العاصفة "هدى" تعطل المؤسسات بالأردن وتُظلم مناطق بلبنان

صورة لعاصفة قطبية – أرشيف

قرر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أعمالها يوم غد الأربعاء ; نظرا للظروف الجوية السائدة حيث يترقب الأردنيون قدوم العاصفة الثلجية القطبية " هدى " وكانت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ومديريتا الدفاع المدني والأمن العام قد حذرت من نتائج العاصفة الجوية وعدم خروج المواطنين إلا للضرورة القصوى , حتى لا تتم إعاقة حركة السير .

وأفاد موقع طقس العرب اليوم بأن البداية الفعلية لتأثير عاصفة هدى القطبية على المملكة ستبدأ اعتبارا من يوم غد حيث ستندفع كتلة هوائية قطبية قارسة البرودة مباشرة من القطب الشمالي إلى المنطقة ويستمر تأثيرها لعدة أيام مشيرا إلى أنه سيطرأ اعتبارا من صباح الغد انخفاض حاد وواضح على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 درجات مئوية كما سيستمر هبوب الرياح القوية والشديدة حيث يبقى الطقس خلال ساعات الصباح والظهيرة شديدة البرودة وعاصفا

وأعلن البنك المركزي الأردني أن يوم غد سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك العاملة في المملكة نتيجة الظروف الجوية المتوقعة كما اتخذت الجامعات الأردنية قرارا مماثلا بتعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين فيها . ومن جهتها أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطواريء القصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة , حيث اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة وذلك من خلال تكثيف أعمال الصيانة للبنية التحتية والجسور والأنفاق أما وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية فقد دعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والخبز لأن ذلك يربك السوق ويضر بالمصلحة العامة .

وعممت وزارة الشئون البلدية الأردنية على جميع بلديات المملكة ومدراء الشئون البلدية ورؤساء المجالس الخدمات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة . وطلبت الوزارة في بيان لها اليوم بضرورة التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة العاملة القوات المسلحة , الدفاع المدني , الأشغال العامة , وزارة الداخلية وفتح غرفة عمليات كل بلدية على مدار 24 ساعة وتنظيم مناوبات على مدار الساعة والتواصل المستمر مع المواطنين وتلقي ملاحظاتهم وشكاويهم ومعالجتها وأوعز وزير الصحة الأردني الدكتور علي حياصات بتفعيل خطط الطواريء بالوزارة ومديريات الصحة والمستشفيات بالمحافظات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية .

وأعلنت جمعية المستشفيات الأردنية عن استعداد المستشفيات الأعضاء لاستقبال المرضى والحالات الطارئة , بما فيها حالات غسيل الكلى والإصابات والولادات خلال الظروف الجوية المحتملة في الأيام المقبلة .

وعلى الصعيد ذاته قرر رؤساء الكنائس الكاثوليكية تأجيل الحج الكاثوليكي إلى المغطس الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل إلى الجمعة التي تليه التي توافق 16 يناير بسبب الأوضاع الجوية السائدة . وقال المدير العام للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر في بيان له اليوم إن احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بيوم الحج السنوي ستتزامن بسبب التأجيل مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية التي تحتفل بالحج المقدس في اليوم نفسه أي الجمعة الثالثة من يناير.

وأعلن المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المغادرين عرب وسياحة غدا عند الساعة السابعة مساء نظرا للظروف الجوية المتوقعة . كما سيتم إغلاقه أمام حركة الصيد الساعة السادسة مساء وأمام الدبلوماسيين والوفود الرسمية والأمم المتحدة عند الساعة العاشرة مساء أما بالنسبة لحركة الشحن على المعبر التجاري فلا تغيير عليها .

ومن ناحية اخرى تسببت العاصفة زينة في أضرار في الشبكتين الكهربائية والهاتفية في منطقة البترون بشمال لبنان, حيث غرقت عدد من القرى في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي .

وفي صيدا بجنوب لبنان, أدت العاصفة إلى توقف حركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ المدينة, وسط تدن في درجات الحرارة, وتساقطت الأمطار مصحوبة برياح قوية, فيما استنفرت البلدية فرق الطوارىء, تحسبا لأي تداعيات للعاصفة