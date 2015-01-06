الذهب إلى اعلى مستوى في 3 اسابيع

تماسك الذهب فوق1200 دولار للأوقية (الاونصة) اليوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مع اقبال المستثمرين علي شراء المعدن الأصفر على خلفية تهاوى الأسهم العالمية والمخاوف إزاء مستقبل اليونان في منطقة اليورو.

وهوت الأسهم في آسيا جراء هبوط أسعار النفط والغموض السياسي في اليونان. وأمس الاثنين مني مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز 500بأكبر خسائر في يوم واحد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1210.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش. وكان قد زاد 1.3 بالمئةفي الجلسة السابقة. وفي وقت سابق بلغ 1211.70 دولار وهو أعلى مستوى منذ 18 ديسمبر كانون الأول.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.25 دولار للأوقية.

كما زاد البلاتين 0.66 بالمئة إلى1213 دولارا وكذا البلاديوم0.86 بالمئة إلى796.47 دولار للأوقية

وتتزايد التكهنات بأن اليونان ربما تنسحب من منطقة اليورو اذافاز حزب سيريزا اليساري الذي تعهد بانهاء اجراءات التقشف وخفض ديون البلاد في الانتخابات التي ستجرى في 25 يناير كانون الثاني كما هو متوقع