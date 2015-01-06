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الجماعة الإسلامية تدين الهجمات بمصر

6/1/2015
شعار الجماعة الإسلامية

أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا أدانت فيه "الاعتداء على الجنود والكنائس وأضافت أن زرع العبوات الناسفة محرمٌ شرعًا, ويهدد الأمن القومي المصري".

نص البيان:

"تدين الجماعة الإسلامية حادث الاعتداء على اثنين من رجال الشرطة المكلفين بحراسة كنيسة السيدة العذراء بالمنيا. وتؤكد الجماعة أن هذه الاعتداءات محرمة شرعاً سواء كانت تستهدف أفراد الشرطة أو الجيش أو كانت تستهدف المسيحين والكنائس في أعيادهم أو غيرها".

"كما تدين الجماعة زرع القنابل والعبوات الناسفة في أي مكان، وتعتبر كل ذلك من الجرائم الآثمة التي لا يقرها الشرع الحنيف ولا تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي التي توجب العدل وتجرم قتل النفس بغير حق "ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".

وأضاف البيان "أن هذه الجرائم التي تتنافى مع كافة الأديان السماوية تمثل ترويعاً للمواطنين الآمنين واستهدافاً للأمن القومي المصري، ولا يمكن بحال قبول أي مبررات لها ولا التعاطي مع دوافع مرتكبيها".

وتابع البيان "إن الجماعة الإسلامية وهي تتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا فإنها تدعو جميع أبناء الشعب وقواه المختلفة إلى التضامن الكامل والوقوف صفاُ واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية الخاطئة مهما كانت مبررات فاعلها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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