"نداء تونس" يرشح الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة

الحبيب الصيد المرشح لرئاسة الحكومة التونسية

أعلن حزب حركة "نداء تونس" الفائز بالأغلبية البرلمانية، اليوم الانين، ترشيحه وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة.

وقال محمد الناصر رئيس البرلمان والقيادي ورئيس حزب حركة نداء تونس بالنيابة: "تم الاتفاق على ترشيح الحبيب الصيد رئيسا للحكومة القادمة وذلك بعد التشاور داخل هياكل الحركة ومع بعض الأحزاب السياسية".

وخلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، قال الناصر "بعد التشاور بين الهيئة التأسيسية للحزب والأحزاب المتعاونة معنا وهي حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة وآفاق تونس تم الاتفاق على الشخصية المستقلة الحبيب الصيد".

وكان الناصر قد التقى الرئيس السبسي الاثنين بقصر قرطاج وقدم له مرشح الحزب لرئاسة الحكومة.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد تسلم مهامه رسميا خلفا للرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي الأربعاء الماضي 31 ديسمبر 2014.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات (تم الاثنين الماضي) يكلف رئيس الجمهورية مرشحَ الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".