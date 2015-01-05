مبادرة 6 إبريل . هل تحرك الماء الراكد في مصر؟

أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل

أثارت المبادرة التي أطلقتها "حركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر "جدلا جديدا في الساحة السياسية المصرية التي تعاني من فقر سياسي واضح في أعقاب انقلاب 3 يوليو، حيث تم تجميد عدد من الأحزاب الرئيسية و منع عدد آخر من الحصول على التراخيص اللازمة للعمل .

إضافة إلى قمع أمني شمل قوى معارضة خاصة الإسلامية منها ، والذي وصفته منظمات حقوقية دولية بغير المسبوق .

المبادرة كشف عنها عمرو علي، المنسق العام لـ"حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر"، وتعتمد على خمسة محاور ؛ تشمل: ميثاقاً للمشاركة المجتمعية، وميثاق شرف إعلامي، وعدالة شاملة، وترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتشكيل حكومة إنقاذ.

و من خلال المبادرة، طالب "علي" كلّ من "شارك في الثورة وكل من آمن بأهدافها بضرورة التجمّع مرة أخرى حولها بالروح نفسها، لتحقيق الحلم ذاته بعد أن أدرك الجميع أن الأوضاع الآن عادت أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الثورة".



المبادرة رحب بها طارق الزمر، رئيس حزب "البناء والتنمية" وقال في بيان له أمس الأحد: " في ظل أجواء يناير وعودة نسمات الثورة من جديد.. لا يسعنا إلا أن نثمن الدعوة التي أطلقتها حركة 6 إبريل ودعت فيها للتوافق خلف أهداف ثورة يناير والسمو فوق المصالح والحسابات الحزبية والتجمع بذات روح ثورة يناير خلف الحلم الذي أوجدته".

كما رحب بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة محمد سودان، وقال في تصريحات صحفية " إن الإخوان المسلمين طالما نادوا بتوحدّ قوى يناير، ولكن لم يكن أحد يسمع لهم"، مضيفاً "ونحن نرحب بدعوتهم، ويكفي أنهم أدركوا الطريق الصحيح" على حد قوله .

وقالت مصادر مقربة من التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب إن "المبادرة لم تقدم جديدا وأن كل ما جاء بها هو كلام عام فضفاض من الممكن أن يقوله الجميع بل قاله قائد الانقلاب نفسه".

و أضافت أن "الثورة الآن في حاجه لوضوح ثوري في المواقف و ليس للمواقف الفضفاضة التي تحتمل التأويل و أكدت المصادر أن "قطار الثورة المصرية ماضي في طريقه من أراد ان يلحق به على نفس القضبان فليلحق و من أراد أن يبني لنفسه قضبانا و قطارا آخر فليفعل".

وأمام هذا الانقسام الحاصل في المواقف بين شركاء ثورة يناير ، تظل السفينة المصرية تتقاذفها الأمواج، في ظل عدم وجود أي أفق سياسي مطروح لحل الأزمة المحتدمة في البلاد.