كل الآراء .. على "الجزيرة مباشر"

يبدأ اليوم موقع "الجزيرة مباشر" إطلاق خدمة لقرائه، تتمثل في زاوية جديدة، تحمل اسم " مقالات ودراسات"، هي الأقرب لمنتدى يحتفي بكل الآراء.

ويستضيف الموقع، في هذه الزاوية كتابا ومفكرين من كل عالمنا العربي، مراعين في اختيارهم أن يكونوا من الأسماء البارزة في سماء الكتابة، بغض النظر عن توجههم الفكري والسياسي.

وهذه الخدمة التي يقدمها موقع "الجزيرة مباشر" تأتي في إطار عمل إدارة الموقع منذ فترة على تطويره والانطلاق به ليكون موقعا جامعا لمختلف فنون العمل الصحفي.

ونبدأ اليوم بأربع مقالات، الأول للكاتب الصحفي "سعيد شعيب" الذي يقيم الآن في أحد مستشفيات كندا للعلاج، ومنذ عدة شهور، وما أن عرضنا عليه الكتابة، حتى رحب وأرسل مقاله في اليوم التالي. ويحمل مقال الزميل شعيب عنوان: "لماذا لا يرد السيسي على التسريبات".

وقد يأتي مقال شعيب مختلفاً مع المقال المجاور له، الذي يكتبه الكاتب الإسلامي، الذي هو على خلاف فكري وسياسي مع صاحب المقال الأول وهو الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس حقوق الانسان السابق، والمقيم في لندن منذ فترة طويلة ويحمل مقاله عنوان "التسريب الذي أقال رئيس المخابرات".

كما يكتب في اليوم الأول الكاتب السوري الساخر "أحمد عمر" مقاله من واقع مشاهداته في ألمانيا التي نزح إليها بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا، وبسخريته المعروفة يكتب عن حسناوات ألمانيا بعد أن وقف على أن هيفاء وهبي ونانسي عجرم ما هن إلا أكاذيب.

وللمرأة نصيب في اليوم الأول، حيث تطل علي القراء الكاتبة والأديبة الفلسطينية المعروفة "أنوار سرحان" صاحبة العمل الأدبي البديع: "الأفعى والتفاح"، وجاء مقالها مقلبا للمواجع، ومتحدثاً عن أزمة الأم والابن في فلسطين والعنوان: أم تغني وطفل يقاوم.