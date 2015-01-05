تأجيل جولة الحوار الليبي إلى أجل غير مسمى

برنادينو ليون (وسط) يتحدث إلى مساعدية خلال جولة محادثات سابقة (أرشيف-Getty)

قالت مصادر دبلوماسية إن جولة محادثات السلام الجديدة والتي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا قد تم تأجيلها ولن تعقد الاثنين كما كان مقررا.

وكانت الأمم المتحدة قد خططت لعقد جولة ثانية من المحادثات الاثنين لإنهاء مواجهة بين حكومتين وبرلمانين متناحرين. وتعمل الأمم المتحدة منذ شهور لتنظيم محادثات السلام الليبية لكنها قالت من قبل إن أي تصعيد عسكري سيقوض جهودها.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز للأنباء شريطة عدم ذكر اسمه الأحد إن "المشاورات لعقد جولة ثانية من الحوار ستستمر مع الأطراف للتوصل لاتفاق على زمن ومكان هذه الجولة، ومن ثم فليس من المتوقع عقدها الاثنين".

كما أكد مصدر دبلوماسي آخر هذه التصريحات.

وأجلت المحادثات الجديدة مرارا بسبب صعوبة موافقة كل الأطراف على الاجتماع. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا برنادينو ليون أبلغ مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن الأطراف المعنية وافقت مبدئيا على الاجتماع في الخامس من يناير.

وقال ليون إن الحوار الليبي سيضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان السابق للبلاد الذي عاود الانعقاد بناء على دعوة من الحكام المسيطرين على طرابلس حاليا.

ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشرعية في ليبيا منذ سيطرت جماعة تسمى فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس الماضي وشكلت حكومة ودفعت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني للانتقال إلى الشرق.

وتخشى القوى العالمية أن يؤدي الصراع الليبي إلى سقوطها في هاوية الحرب الأهلية مع اندلاع قتال حول السلطة والثروة النفطية بين جماعات للثوار السابقين الذين ساعدوا على الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقالت الأمم المتحدة إن مئات المدنيين في ليبيا قتلوا في القتال الدائر منذ أواخر أغسطس الماضي وحذرت زعماء الجماعات المسلحة من أنهم يمكن أن يواجهوا ملاحقة قضائية بسبب جرائم حرب محتملة تشمل عمليات إعدام وتعذيب.

وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي وثق أيضا قصف مناطق مدنية إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص على الاقل من منازلهم.