اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 2006 بسبب اليونان

سجل اليورو أدنى مستوى منذ أوائل 2006 اليوم الاثنين بفضل التوقعات بتيسير نقدي ومخاوف بشأن اليونان واستمرت الضغوط على العملة الموحدة في بداية العام الجديد بعد أن هوت 12 بالمئة مقابل الدولار في العام الماضي.

وارتفع الدولار بصفة عامة وجاءت حركته متمشية مع توقعات عدد كبير من المستثمرين.

ونزل اليورو دون 1.20 دولار ليصل إلى 1.18605 دولار في التعاملات الاسيوية ثم تعافى قليلا وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش سجل 1.1905 منخفضا 0.8 بالمئة خلال اليوم.

ومقابل الين سجل اليورو اقل مستوى في شهرين عند 143.15 ين منخفضا واحدا بالمئة.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.5245 دولار بعد أنسجل أقل مستوى في 17 شهرا عند 1.5185 دولار في التعاملات الآسيوية.وسجل الين أداء أفضل إذ صعد 0.2 بالمئة خلال اليوم إلى 120.26 ين مقابل الدولار.