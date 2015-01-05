اليورو بأدنى مستوى بتسع سنوات جراء أزمة اليونان

هبط سعر اليورو قرب أدنى مستوى له في تسع سنوات اليوم الاثنين تحت تأثير المخاوف المتزايدة أن تؤدي الانتخابات البرلمانية في اليونان إلى قيام حكومة يسارية تهدف إلى إلغاء إجراءات التقشف الى جانب حصة كبيرة من ديون اليونان.

وجاء هبوط اليورو أيضا بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية في منطقة اليورو على النقيض من الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة خضراء الظهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اعلى مستوى له في تسعة أعوام 91.775 قبل ان يتراجع إلى 91.507 مرتفعا 0.47 في المائة عن إغلاق اليوم السابق.

وهوى اليورو حتى 1.18605 دولار في منظومة التعاملات الإلكترونية (إي.بي.إس) في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل ان يستقر عند 1.19275 دولار منخفضا 0.02 في المائة.

وتزامن هبوط اليورو مع صدور بيانات تظهر تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا إلى ادنى مستوياته في خمسة أعوام في ديسمبر كانون الأول.ويزيد هذا من الضغوط على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للكشف عن إجراءات غير تقليدية لتفادي دوامة ضغوط الانكماش.

ومقابل العملة اليابانية سجل اليورو أدنى مستوى له في شهرين142.52 ين منخفضا 1.40 في المائة عن اليوم السابق. وهبط الدولار0.81 في المائة إلى 119.50 ين.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.64 في المائة إلى 1.5227 دولار بعدأن هبط إلى ادنى مستوى له في 17 شهرا في التعاملات الآسيوة 1.5185دولار. وارتفع الدولار الأمريكي ألى أعلى مستوى له في أكثر منأربعة أعوام 1.0108 فرنك سويسري.