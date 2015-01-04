مؤسس فيسبوك يدعو لاقتراح هدف له في 2015

دعا مؤسس ورئيس شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مارك زوكربيرغ مستخدمي الموقع من جميع أنحاء العالم إلى إبداء وطرح أفكارهم من خلال رسالة بثها عبر الموقع.

مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك (رويترز-أرشيف)

وقال في رسالته "في كل عام كنت أواجه تحديا لتوسيع إدراكي ومعرفة شيئا ما عن عالم ما وراء عملي في فيسبوك"، ومن منطلق هذه الرسالة طالب زوكربيرغ بطرح مقترحاتهم لتكون هدفه الشخصي مع دخول العام الجديد.

وأضاف في رسالته "في عالم السؤال والإجابة الذي نعيشه اليوم قائلا " سألني أحد الأشخاص عن التحدي الذي سأواجهه في العام الجديد، وقلت أنا أحب الأفكار التي تأتي من مجتمعي. لدي فكرة عن التحدي القادم بالنسبة لي، لكنني منفتح أمام أي أفكار للعام الجديد الذي بدأ رسميا".

ومن منطلق الأفكار التي سترد إليه سيحدد ما هو الهدف الرئيسي الذي سيحققه الموقع هذا العام مبنيا على أفكار جمهور الموقع.

كما أن بين الأفكار التي وردت إلى زوكربيرغ ، إضافة خاصية إجراء المكالمات الهاتفية عبر موقع فيس بوك، والتي قال زوكربيرغ إنها موجودة بدرجة ما في خدمة "فيسبوك ماسنجر".

ومن بين المقترحات التي وصلت إليه مقترح وضع درس يومي لمدة ساعة لتلاميذ الصف الثالث الثانوي ولكن أجاب بأنه فعل ذلك من قبل.

في حين أشار موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات الكمبيوتر والتكنولوجيا إلى أن الاقتراح الذي لم يعلق عليه زوكربيرغ رغم أنه حظي بإعجاب 2527 مستخدما آخر كان "تسديد قرض دراسي لأحد الأشخاص يوميا".