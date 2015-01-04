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قوات البيشمركة توقف تقدم تنظيم الدولة على جبهة كركوك

4/1/2015

العراق قوات البشمركة الكردية

أعلنت قيادة العمليات في  قوات البيشمركة في مدينة كركوك الأحد عن استقرار جبهات القتال التي تنتشر فيها قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم الدولة  في مدينة كركوك  التي تبعد 250 كم شمالي بغداد.

وقال وستا رسول مسؤول غرفة عمليات جنوبي كركوك في تصريح صحفي إن "مدينة  كركوك آمنة ولم تعد هناك أية مخاطر تحدق بها بفضل انتشار قوات البيشمركة   والتنسيق الأمني الكبير بين القوات الأمنية المشتركة والجهود التي  تبذلها اللجنة الأمنية للارتقاء بالمستوى الأمني،  وقد تمكنت قوات  البيشمركة من التصدي لتلك المخاطر منذ العاشر من شهر حزيران/يونيو الماضي ".

وتابع أن "كركوك تتمتع بجبهة مستقرة بسبب تمركز قوات البيشمركة في  الأشهر الستة الماضية حول مشروع مياه كركوك بمناطق التماس جنوب وغرب   وشمال غربي كركوك وشكلت حدودا منيعة في مجابهة  التنظيم.

وشدد رسول على أن "تنظيم الدولة حاول عدة مرات الهجوم على مدينة كركوك أو  التقدم نحوها إلا أنه لم يتمكن من احتلال شبر واحد منها بل كان في كل  مرة يخرج  مهزوما ومتكبدا خسائر فادحة نتيجة دفاع البيشمركة  بمساندة  طيران التحالف الدولي ".

وأضاف أن "قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد دائما وتتمتع بمعنويات عالية وهي على استعداد لتنفيذ أية أوامر تكلف بها وفي أي وقت كان ولم  تعد هناك مخاطر حول كركوك وقد تصدت قوات البيشمركة لتلك المخاطر بقوة".

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