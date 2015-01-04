عباس يبحث تقديم مشروع "الدولة الفلسطينية" لمجلس الأمن مجددا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إنه سيبحث مع الأردن خططا لمعاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو الى إقامة دولة فلسطينية بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية يوم 31 ديسمبر كانون الأول.

وما يزال الأردن عضوا في مجلس الأمن في حين خرج العديد من الدول ذات العضوية غير الدائمة مع بداية العام الجديد.

ويأمل الفلسطينيون أن يكون الأعضاء الجدد أكثر تعاطفا مع مشروع قرارهم الذي يطالب بانسحاب فلسطيني من الأراضي المحتلة بحلول 2017 رغم أن من شبه المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حاز تسعة أصوات أو أكثر وهو ما يكفي لصدوره.

وأدلى عباس بتصريحاته في افتتاح معرض القدس في الذاكرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي مع وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقال عباس "سنذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن ربما بعد أسبوع نحن الآن ندرس وسندرس هذا الموضوع وخاصة مع اشقائنا في الأردن لانهم أولا أكثر التصاقا بنا وهم أعضاء في مجلس الأمن سنتشاور معهم لنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بنا."