البث الحي
منوعات

روحاني يدعو لإنهاء عزلة إيران لإنقاذ الاقتصاد

4/1/2015

الرئيس الايراني حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة. وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقادا” للمعارضين لسياساته الاقتصادية.

وقال "لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكرا (من قبل الحكومة). ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة." وتابع قوله "ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافا وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافا فسنستطيع محاربة الفساد." وأضاف "حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نموا مستداما ونحن معزولون."

وقال روحاني إنه يود أن تمرر بعض الإصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء بدلا من عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن.

وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الأمور الاستراتيجية التي عادة ما يختص بها خامنئي. وفي الشهر الماضي عرض روحاني ميزانية "حذرة وصارمة" نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ما يزيد قليلا على 50 دولارا للبرميل. وتستند ميزانية إيران الحالية التي تنتهي في مارس آذار عام 2015 على سعر مئة دولار لبرميل النفط.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)