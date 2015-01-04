روحاني يدعو لإنهاء عزلة إيران لإنقاذ الاقتصاد

الرئيس الايراني حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة. وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقادا” للمعارضين لسياساته الاقتصادية.

وقال "لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكرا (من قبل الحكومة). ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة." وتابع قوله "ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافا وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافا فسنستطيع محاربة الفساد." وأضاف "حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نموا مستداما ونحن معزولون."

وقال روحاني إنه يود أن تمرر بعض الإصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء بدلا من عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن.

وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الأمور الاستراتيجية التي عادة ما يختص بها خامنئي. وفي الشهر الماضي عرض روحاني ميزانية "حذرة وصارمة" نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ما يزيد قليلا على 50 دولارا للبرميل. وتستند ميزانية إيران الحالية التي تنتهي في مارس آذار عام 2015 على سعر مئة دولار لبرميل النفط.