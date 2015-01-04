اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع بليبيا

يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الإثنين اجتماعا طارئا له، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا الرئيس الحالي للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين, لبحث الوضع في ليبيا.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى إن اجتماع الغد استجابة لطلب تقدم به مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بو راشد، وأيدت الطلب كل من مصر والإمارات, وأنه سيخصص الاجتماع لتدارس التطورات التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف فيها.

وأشار بن حلي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيعرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعى التي يقوم بها مبعوثه الخاص إلى ليبيا ناصر القدوه.