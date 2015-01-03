مصدر أمني ليبي يؤكد اختطاف 13 مصريا مسيحيا

توالت حالات الاختطاف بمدينة سرت الليبية في الآونة الأخيرة (أرشيف – Getty)

تعرض 13 عاملا مصريا مسيحيا لعملية خطف اليوم السبت، بمدينة سرت الليبية من قبل ميلشيات مسلحة متطرفة حسب ما أكد مصدر أمني.

وقال المصدر نفسه، إن ميلشيات مسلحة متطرفة اقتحمت صباح اليوم, مجمعًا سكنيًا يضم عددًا من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية في مدينة سرت غرب طرابلس واقتادت 13 مصريًا مسيحيًا إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

كما كشفت مصادر إعلامية ليبية، أن جميع المصريين المختطفين هم من قرية العور بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، وأن اختفاءهم جاء عقب خطف سبع آخرين الأسبوع الماضي بالمدينة نفسها, لكنها لم توضح أي معلومات أخرى عنهم حتى الآن.

وأوردت المصادر ذاتها، أسماء العمال المصريين المختطفين وهم: ماجد سليمان شحاته, ابنوب عياد عطيه, يوسف شكري يونان, هاني عبدالمسيح صليب, كيرلس بشري فوزي, ميلاد مكين زكي, تواضروس يوسف تواضروس, صاموئيل اسطفانوس كامل, بيشوي اسطفانوس كامل, مينا فايز عزيز, ملاك ابراهيم تانيوت, جرجس ميلاد تانيوت, بيشوي عادل.