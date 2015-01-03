البث الحي
منوعات

مصدر أمني ليبي يؤكد اختطاف 13 مصريا مسيحيا

3/1/2015
 
توالت حالات الاختطاف بمدينة سرت الليبية في الآونة الأخيرة (أرشيف – Getty)

تعرض 13 عاملا مصريا مسيحيا لعملية خطف اليوم السبت، بمدينة سرت الليبية من قبل ميلشيات مسلحة متطرفة حسب ما أكد مصدر أمني.

وقال المصدر نفسه، إن ميلشيات مسلحة متطرفة اقتحمت صباح اليوم, مجمعًا سكنيًا يضم عددًا من المسيحيين المصريين بمنطقة الشعبية في مدينة سرت غرب طرابلس واقتادت 13 مصريًا مسيحيًا إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

كما كشفت مصادر إعلامية ليبية، أن جميع المصريين المختطفين هم من قرية العور بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، وأن اختفاءهم جاء عقب خطف سبع آخرين الأسبوع الماضي بالمدينة نفسها, لكنها لم توضح أي معلومات أخرى عنهم حتى الآن.

وأوردت المصادر ذاتها، أسماء العمال المصريين المختطفين وهم: ماجد سليمان شحاته, ابنوب عياد عطيه, يوسف شكري يونان, هاني عبدالمسيح صليب, كيرلس بشري فوزي, ميلاد مكين زكي, تواضروس يوسف تواضروس, صاموئيل اسطفانوس كامل, بيشوي اسطفانوس كامل, مينا فايز عزيز, ملاك ابراهيم تانيوت, جرجس ميلاد تانيوت, بيشوي عادل.  

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)