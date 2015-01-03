لأول مرة.. لبنان يفرض تأشيرة دخول على السوريين

بيروت تصدر معايير جديدة تنظم دخول السوريين للبنان (أرشيف – Getty)

قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأصدر الأمن العام اللبناني بيانا تضمن المستندات المطلوبة للسوريين الراغبين في دخول البلاد مع ذكر مدة زيارتهم أو إقامتهم.

واشترط البيان، الذي يحمل عنوان "معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحية, أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديه ما يثبت ذلك.

أما بالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية، فيشير البيان لأهمية أن يكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى البلد المراد السفر إليه, إذ يُمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعّهد بالمسؤولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة إلى الأمن العام في المرفأ مكان انطلاق الباخرة قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة, يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية حسب ذكر البيان.

أما القادمين من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي، فيؤكد البيان ضرورة تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادّعائه، إذ يمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل اللبناني كان قد أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم، الأمر الذي اعتبره البعض استهدافا للسوريين، الذين غزوا سوق العمل في البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف. ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها.