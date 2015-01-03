البث الحي
منوعات

لأول مرة.. لبنان يفرض تأشيرة دخول على السوريين

3/1/2015

بيروت تصدر معايير جديدة تنظم دخول السوريين للبنان (أرشيف – Getty)

قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين اعتبارا من الاثنين المقبل. 

وأصدر الأمن العام اللبناني بيانا تضمن المستندات المطلوبة للسوريين الراغبين في دخول البلاد مع ذكر مدة زيارتهم أو إقامتهم.

واشترط البيان، الذي يحمل عنوان "معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحية, أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديه ما يثبت ذلك.

أما بالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية، فيشير البيان لأهمية أن يكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى البلد المراد السفر إليه, إذ يُمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعّهد بالمسؤولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة إلى الأمن العام في المرفأ مكان انطلاق الباخرة قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة, يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية حسب ذكر البيان.

أما القادمين من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي، فيؤكد البيان ضرورة تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادّعائه، إذ يمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24  ساعة قابلة للتجديد لمرة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل اللبناني كان قد أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم، الأمر الذي اعتبره البعض استهدافا للسوريين، الذين غزوا سوق العمل في البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف. ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)