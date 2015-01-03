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تعليق رحلات الطيران في مطار أبو ظبي بسبب الضباب

3/1/2015

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم السبت، عن تعطل رحلات الوصول والإقلاع لجميع شركات الطيران، بعد إعلان سلطات الطيران الإماراتية منذ ساعات الصباح الأولى، عن إغلاق مطار أبو ظبي الدولي وبشكل مؤقت بسبب الضباب الكثيف.

طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية – رويترز

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه مع استمرار حالة الضباب الكثيف، فإن حالات التأخر الملحوظ للرحلات سوف تستمر على مدار اليوم مع وجود عدد كبير من الرحلات المتأخرة التي يجري إعادة جدولة مواعيدها في الوقت الراهن. وأدى الإغلاق إلى تحويل عدد من الرحلات إلى عدة مطارات في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن توقف رحلات الطيران تسببت في حدوث تكدس غير مسبوق في مطار أبو ظبي الدولي، وهو ما سوف يؤدي إلى حالات تأخر إضافية للرحلات طوال الأربع وعشرين ساعة القادمة، وتوقعت أن يستمر الإغلاق حتى المساء.

 

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