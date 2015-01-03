الرياض تعتزم إعادة فتح سفارتها ببغداد

سفارة الرياض ببغداد مغلقة منذ حرب الخليج الثانية

يستعد وفد سعودي للسفر إلى بغداد هذا الأسبوع من أجل بدء تحضيرات إعادة فتح السفارة في العاصمة العراقية حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية.

وأضافت الوكالة، أن السعودية تعتزم أيضا فتح قنصلية عامة لها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وتابعت "ستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية إلى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لوضع الترتيبات اللازمة لاختيار وتجهيز المباني المناسبة للبعثتين تمهيدا لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة ممكنة".

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد زار الرياض أواخر العام الماضي مما أحيا الآمال في تحسن وشيك في العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من الفتور.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أغلقت سفارتها في بغداد عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت.