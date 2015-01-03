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الرياض تعتزم إعادة فتح سفارتها ببغداد

3/1/2015

سفارة الرياض ببغداد مغلقة منذ حرب الخليج الثانية

يستعد وفد سعودي للسفر إلى بغداد هذا الأسبوع من أجل بدء تحضيرات إعادة فتح السفارة في العاصمة العراقية حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية.

وأضافت الوكالة، أن السعودية تعتزم أيضا فتح قنصلية عامة لها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وتابعت "ستغادر لجنة فنية من وزارة الخارجية إلى العاصمة العراقية بغداد هذا الأسبوع للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لوضع الترتيبات اللازمة لاختيار وتجهيز المباني المناسبة للبعثتين تمهيدا لمباشرتهما العمل في جمهورية العراق في أقرب فرصة ممكنة".

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد زار الرياض أواخر العام الماضي مما أحيا الآمال في تحسن وشيك في العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من الفتور.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد أغلقت سفارتها في بغداد عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت.

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