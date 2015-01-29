البث الحي
منوعات

"مروج مخدرات".. آخر السجالات بين جيل الشباب والكبار

29/1/2015

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مروج_مخدرات في إشارة رمزية للشخصيات التي تروج لأخبار كاذبه بحجة رفع الروح المعنوية لرافضي الانقلاب العسكري في مصر.

وقال أنس حسن صاحب فكرة الهاشتاغ في بوست له موقع فيسبوك: إن "تنقية الصف الثوري من كل #مروج_مخدرات دي مهمة مقدسة، لو عايزين نبدأ على نضيف المرحلة الجاية من ثورتنا".

وأكد حسن لموقع الجزيرة مباشر أن الاختراق المعلوماتي وزيادة حجم تداول المعلومات غير المؤكدة عن المعلومات الموثقة هي السبب الرئيسي في اطلاق الهاشتاغ في هذا التوقيت، وأن خطر الشائعة يكمن في أنها تفكك التفكير المنطقي وتصادره لصالح معلومات لا أساس لها تعطل أي تفكير واقعي سليم، وأضاف أنه ليس مسؤلا عن التدوينات التي جاءت عبر الهاشتاغ حيث أن الجمهور عبر من خلالها عن واقعهم.

هكذا بدأت الدعوات لكشف مروجي مخدرات الإعلام كما يسميها، فقد لقي الهاشتاغ تفاعلا واسعا بين أوساط الشباب من رافضي الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشر الشباب من خلاله أهم الشخصيات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج الأفكار التخديرية والضارة للحراك الثوري من وجهة نظرهم.

بينما رأى معارضوه أن الهاشتاغ ومروجوه مجرد صبية جالسين على مواقع التواصل الاجتماعي يبثون الإحباط في نفوس الشباب وأن توقيت إطلاق الهاشتاغ مثير للريبة لتزامنه مع انطلاقة ثورية قوية "على حد قولهم".

يذكر أن الهاشتاغ انطلق مساء 28 يناير ووصل التفاعل عليه إلى ذروته في العاشرة مساء حيث وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر موقعي فيسبوك وتويتر "أكثر من 70? منهم على فيس بوك فقط" كما جاء تفاعل الشباب على الهاشتاغ أعلى بنسبة تزيد عن 80? من نسبة المشاركات مقارنة بمشاركات الشابات، ولا زال الجدل مستمرا بين مؤيدي "مروج مخدرات" ورافضيه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)