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تركيب صمام الأورطي بالقسطرة أكثر أمنا من القلب المفتوح

29/1/2015
 جراحة في القلب في إحدى المستشفيات الأمريكية (غيتي)

نجحت في الولايات المتحدة عمليات تركيب صمام داخل شريان الأورطي بواسطة القسطرة، ودون جراحة في انخفاض ملموس بعدد الوفيات بالمقارنة بجراحات القلب المفتوح.

وأوضحت بيانات تجربة إكلينيكية أن تركيب صمام (كورفالف) داخل شريان الأورطي دون جراحة أدى إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات بالمقارنة بجراحات القلب المفتوح، وذلك بعد عام لمرضى سبق أن أجريت لهم جراحة لتغيير الشريان  التاجي.

وقال الدكتور جون كونت أستاذ الجراحة بمستشفى جونز هوبكنز بالولايات المتحدة -الذي طرح هذه البيانات خلال اجتماع لجمعية جراحة الصدر في سان دييغو  بولاية كاليفورنيا في بيان- إن صمام كورفالف "أثبت مزايا إكلينيكية مهمة بما في ذلك سرعة الشفاء بالمقارنة باستبدال الصمام جراحيا مما أتاح لفريق جراحة القلب بديلا عن جراحة القلب المفتوح لهذه المجموعة من المرضى".

ويتزايد استخدام تقنية استبدال صمام الأورطى بالقسطرة كبديل  لجراحة القلب المفتوح لمرضى يعانون من ضيق الشريان الأورطى.  وتستخدم القسطرة لتثبيت الصمام في الشريان الأورطى.

وقد تم استخدام تقنية استبدال صمام الأورطى بالقسطرة  حاليا لمن يصعب أن تجرى لهم الجراحة بسبب الضعف العام أو لأنهم في حالة خطرة.

وأثبتت التجارب أنه بعد عام من استبدال صمام تالف بالشريان الأورطى، وإحلاله بصمام (كورفالف) الذي تنتجه شركة (ميدترونيك) للمعدات الطبية بالاستعانة بالقسطرة توفي 11.4 % من مرضى يعانون من مخاطر عالية أو أصيبوا بسكتة دماغية خطيرة وذلك مقابل 21.8% المئة لدى من تم تغيير الصمام لديهم جراحيا.

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