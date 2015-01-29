الملك سلمان .. آمال بدور منتظر وشعبية إلكترونية

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (غيتي)

منذ بيعته ملكا للعربية السعودية قبل أيام، قفز الاهتمام بدور منتظر للملك سلمان بن عبد العزيز،

فتضاعفت شعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يكون سببا في حل جزء من الأزمات التي يعانيها العالم الإسلامي.



فقد أعرب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي -في رسالة إلى الملك سلمان حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منها- أن يلهم الله العاهل السعودي بما وصفه المسئولية الكبرى في التوفيق في خدمة قضايا الأمة "التي تمر بظروف صعبة من التفرق والتمزق والصراعات الداخلية في ظل طمع وتآمر من الأعداء، الأمر الذي يتطلب قيادة حكيمة تتصدر المشهد وتسعى لاحتضان قضايا الأمة ولم الشمل وعدم الانحياز إلا للحق، وهو دور نأمل أن تتبناه المملكة والملك سلمان في المستقبل القريب ."



وأوصى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الملك سلمان بقضية فلسطين والمسجد الأقصى وسط محاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً كما فعل الصهاينة في الخليل، ودعا للملك الجديد بالتوفيق وأن يسدد الله خطاه، ويعينه على تحمل المسئولية .



يأتي ذلك في وقت زادت فيه شعبية الملك سلمان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من بيعته الجمعة الماضية في "تويتر". فقد كسب الملك الجديد مئات الاف المتابعين الجدد بعيد توليه الحكم، وبات اليوم

يحظى ب1,6 مليون متابع. وقفز متابعوه نصف مليون متابع في أقل من يومين.



وحظيت أول تغريدة أطلقها بعد مبايعته ملكاً، بالرقم القياسي في إعادة تغريدها وهو ربع مليون مرة تقريباً، بحسب تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية هذا الأسبوع.



وقال سلمان في التغريدة "أسأل الله أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله، وأن يحفظ لبلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل سوء ومكروه.

وغرد عشرات الالاف في المملكة مستخدمين الوسم (هاشتاغ) #انا_ابايع_الملك_سلمان ومؤكدين ولاءهم للملك الجديد منذ اللحظات الاولى لوفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وتحول تويتر خلال السنوات الأخيرة إلى المنبر الأول للرأي العام في الخليج وخصوصا في السعودية التي اعتبرت عاصمتها الرياض في 2012 عاشر مدينة مغردة في العالم.



وخلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسعودية، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تقول إن العاهل السعودي ترك أوباما في مطار الرياض عقب الاستقبال الرسمي له لكي يؤدي الملك صلاة العصر.

وسارع سعوديون لتدشين هاشتاغ #الملك_سلمان_يترك_اوباما_ليصلي على تويتر لعبروا فيه عن إعجابهم بموقفه.

وحظى الهاشتاغ بانتشار واسع إذ بلغ عدد التغريدات أكثر من 200 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة من انتشار الخبر.

يشار إلى أن سلمان هو الابن الـ25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.