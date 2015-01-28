وقع في هذا اليوم:مقتل عشرات المصريين في جمعة الغضب

مظاهرات عارمة بالميادين المصرية في جمعة الغضب(غيتي) تعد أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 28 يناير ، تنامي الثورة المصرية عام 2011فيما يعرف إعلاميا بجمعة الغضب حيث أوقعت الشرطة المصرية 62 قتيلا في الساعات الأولى من هذا اليوم مما أدي لانتفاضة الشارع المصري، كما يواكب هذا اليوم إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن عام 2003 عن استعداده لمهاجمة العراق دون انتظار موافقة الأمم المتحدة

1909 – انسحاب القوات الاميركية من كوبا باستثناء قاعدة في خليج غوانتانامو.

1921- الدول الحليفة تتفق بعد خلافات طويلة على تحديد التعويضات المترتبة على

المانيا عن اضرار الحرب: عشرة مليارات جنيه استرليني خلال 42 عاما.

1932- الجيش الياباني يهاجم مدينة شنغهاي الصينية بعد تظاهرات طالبت بانهاء كل

وجود ياباني فيها.

1963- تعيين الشيخ صباح الاحمد الصباح وزيرا للخارجية في الكويت.

1991- حرب الخليج: صدام حسين يهدد في مقابلة معشبكة "سي ان ان" بتزويد صواريخ

سكود "بشحنات نووية وكيميائية وبيولوجية".

1991- المتمردون يطردون الرئيس الصومالي محمد سياد باري الذي يحكم منذ 1969 من السلطة بعد معارك عنيفة استمرت اربعة اسابيع ودمرت مقديشو.

1992- انعقاد اول مفاوضات متعددة الاطراف في اطارعملية السلام بين العرب واسرائيل في موسكو.

2001- رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك يقرروقف المفاوضات مع الفلسطينيين

تمهيدا للانتخابات التي رجحت الاستطلاعات تقدماليمين فيها.

2002-طائرات عراقية تقصف مواقع للصواريخ والمدفعية العراقية ردا على استهداف العراق طائرات لقوات التحالف التي تراقب منطقة الحظر الجوي جنوب البلاد.

2003-فوز ساحق لليكود في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية وحزب العمل يسجل اسوأ نتيجة في تاريخه. شكل ارييل شارون "الحكومة اليمينية الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل".

2003- الرئيس الاميركي جورج بوش يؤكد انه مستعد لمهاجمة العراق بدون تفويض

من الامم المتحدة.

2004-الرئيس السابق لفرق مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة في العراق ديفي كايي يقول للجنة في مجلس الشيوخ الاميركي "كنا كلنا تقريبا مخطئين" قبل الحرب في الاعتقاد ان العراق يمتلك اسلحة كيميائية او بيولوجية.

2006-حددت لخمسة اعوام الشراكة بين الحكومة الافغانية والاسرة الدولية التي تعهدت دفع 5،10 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتنمية هذا البلد الذي دمرته حروب استمرت عقدين.

2010- إعدام خمسة ضباط ادينوا بقتل الرئيس مجيب الرحمن قي بنغلادش.

2011-تظاهرات كبيرة في عدد من مناطق مصر وسقوط 62 قتيلا على الاقل في صدامات بين متظاهرين وقوات الامن في جمعة الغضب.