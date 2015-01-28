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نشرة الظهيرة: تنظيم الدولة يهدد بقتل الرهينة الياباني

28/1/2015
 

تتضمن نشرة الظهيرة لهذا اليوم عدد من الأخبار الهامة على الساحة الدولية والأقليمية يأتي في مقدمتها تهديد تنظيم الدولة بقتل الطيار الأردني والرهيبة الياباني إذا لم يفرج عن ساجدة الريشاوي.

 كما تتناول قيام تنظيم الحوثي باليمن بالإقراج عن أحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني والذي تسبب في الأزمة الأخيرة التي استقال الرئيس عبد ربه هادي على خلفيتها

واليكم أهم الأخبار.

-طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لمدفعية قوات النظام السوري في الجولان للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

تنظيم الدولة الإسلامية يهدد بقتل الطيار الأردنـي والرهينة الياباني إذا لم يُفرج عن ساجدة الريشاوي.

-الحكومة اليابانية تصف تهديد تنظيم الدولة بإعدام مواطنها بالدنيئة وتؤكد أنها على اتصال مـع عمان وعشيرة الطيار المحتجز معاذ الكساسبة تعتصم قبالة مبنى رئاسة الحكومة.

-جماعة الحوثي تفرج عـن مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل أحمد عوض بن مبارك وتدعو جميع الأطراف اليمنية لاجتماع الجمعة لمناقشة الوضع السياسي الداخلي.

-المبعوث الأممي لليمن يقول إنه يلتقي بالرئيس أملا في دفع الحوار بين الفرقاء ويعتبر مبادرة الحوثي "فردية" لم يتمَّ ترتيبُها مع الأمم المتحدة.

-أوباما يغادر الرياض في أعقاب زيارة أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
-المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أوباما أراد الإستماع مباشرة الى الملك سلمان بشان ملفات الشراكة الثنائيـة وتطورات المنطقـة.

 -12 قتيلا بينهم 5 أجانب في هجوم على فندق كورنثيا وسط العاصمة الليبية طرابلس.

-تحالف دعـم الـشرعية في مصر يـقـول إن ردود الـفـعــل الـدولـيـة جـاءت مـتأخرة ويـصـفـهـا بـأنـهــا دون المستوى.

-وزارة الخارجية المصرية تعرب عـن الاسـتـياء إزاء "عدم توازن ردود الـفـعـل الـخارجيـة حـيـال "أعـمال العـنف" الأخـيـرة في مصر".

-العراق يوقع اتفاقا بقيمة 11 مليار دولار مع شركة رويال داتش شل لاقامة مجمع نبراس للبتروكيماويات في البصرة

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