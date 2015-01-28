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مقتل جندي من اليونيفيل وأنباء عن أسر آخر إسرائيلي

28/1/2015
   استهداف حزب الله لدورية إسرائيلية جنوب شبعا (الجزيرة)

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن جنديا إسرائيليا أسر في عملية مزارع شبعا، فيما نفت إسرائيل ذلك.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان، كما سقطت قذائف إسرائيلية قرب مركز للقوات الدولية أسفرت عن مقتل جندي إسباني  من اليونيفيل.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق الحدود مع لبنان وذلك عقب مقتل 4 جنود وجرح 9 على الأقل في عملية الهجوم الصاروخي على منطقة مزارع شبعا والتي تبناها حزب الله في بيان له من خلال استهداف مجموعة "شهداء القنيطرة" موكبا عسكريا إسرائيليا بمزارع شبعا بحسب البيان.

وأشارت مصادر إسرائيلية غير رسمية بأن بين قتلى هجوم شبعا قائد وحدة عسكرية إسرائيلية.

وأضاف المراسل، أن عملية إغلاق للمدارس وإجلاء للسكان من بعض القرى الحدودية في شبعا قد بدأت بالتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات نحو شمال إسرائيل.

وتحدثت مصادر إسرائيلية غير رسمية عن مقتل قائد وحدة عسكرية إسرائيلية في الهجوم.

وقال  مصدر أمني لبناني إن إسرائيل قصفت الجنوب اللبناني بـ8 صواريخ، فيما أعلن التلفزيون الإسرائيلي عن استهداف دورية عسكرية بصاروخ موجه من جانب مزارع شبعا. 

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