مصر: اعتقال محمد يوسف بطل العالم في الكونغ فو

جانب من المظاهرات المصرية في ذكرى ثورة يناير (غيتي)

قامت السلطات المصرية الأربعاء باعتقال محمد يوسف الحاصل على بطولة مصر والعالم لمنافسات الكونغ فو لعام 2013 واقتادته إلى قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

وقال شهود عيان إن ضباط أحد نقاط التفتيش المرورية بغرب الإسكندرية استوقفوا اللاعب وجرى اعتقاله بعد إظهار هويته الشخصية.

وأثار رمضان جدلا واسعا بعد رفعه شارة رابعة فور حصوله على الميدالية الذهبية فى منافسات العالم للكونغ قبل عام ونصف مما أسفر عن استبعاده من تمثيل مصر في أي بطولات منذ ذلك الحين بقرار الاتحاد المصرى للكونغ فو.

في سياق متصل رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من كل من مؤسس حركة ستة إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي للحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة في الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات لمخالفتهم قانون التظاهر

وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بنقض الحكم متهمة محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات فى القضية، التى أدلوا بها أمام النيابة العامة.

يذكر أن محكمة جنح عابدين قضت فى ديسمبر عام ألفين وثلاثة عشر بحبس النشطاء الثلاثة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه.