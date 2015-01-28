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قطر تتخطى ألمانيا وتبلغ نصف نهائي اليد

28/1/2015
أحد مشجعي المنتخب القطري (EPA)

قدمت قطر عرضا قويا آخر لتفوز 26-24 على منتخب ألمانيا بطل العالم السابق الأربعاء في دور الثمانية ولتصبح ثالث بلد عربي يتأهل لقبل نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وبحضور للشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الذي حقق دفعة قوية للمنتخب القطري فاستفاد الفريق صاحب الأرض من البداية القوية بالإضافة لتصدي الحارس دانييل شاريتش لمحاولتين من ألمانيا في آخر 90 ثانية على نهاية المباراة ليكسر احتكار الفرق الأوروبية للمربع الذهبي والذي لم يصعد إليه من قبل سوى مصر وتونس من خارج أوروبا.

وستلتقي قطر بهذا الفوز في الدور قبل النهائي الجمعة المقبلة مع منتخب بولندا التي فازت 24-22 على كرواتيا في وقت سابق الأربعاء لتصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

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