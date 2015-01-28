ترقب لمصير الرهينتين بعد انتهاء مهلة تنظيم الدولة

قال وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا صباح الجمعة إن بلاده تبذل أقصى الجهود للإفراج عن الرهينة الياباني لدى تنظيم الدولة الإسلامية ، وإن الحكومة اليابانية على اتصال دائم مع نظيرتها في عمّان لكنه أضاف أنه ليس لديه تطورات كبيرة للإبلاغ عنها بشأن القضية.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أرسل رسالة بصوت الرهينة الياباني يعطي فيها مهلة اعتبرها آخر فرصة للحكومة الأردنية تمتد إلى غروب شمس الخميس لإطلاق المعتقلة العراقية لدى السلطات الأردنية ساجدة الريشاوي مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني، وإلا فسيتم قتل االكساسبة.

وأعلن الأردن استعداده لإطلاق سراح السجينة ساجدة الريشاوي، في حال ضمان حياة الطيار الأردني المحتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية، فيما نفى وزير الخارجية الأردني على حسابه على التوتير الأنباء المتداولة حول مغادرة الريشاوي للمملكة.

حيث طلب الأردن إثباتا أن الكساسبة لا يزال على قيد الحياة وضمانات بسلامته والإفراج عنه مقابل ساجدة، إلا أن هذه الضمانات لم تصل.

ومع انقضاء مهلة 24 ساعة وعدم إطلاق الكساسبة، تظاهر مئات الأشخاص في مدينة الكرك -مسقط رأس الطيار الكساسبة- احتجاجا على عدم تمكن السلطات الأردنية من الوصول إلى صيغة لإطلاقه.