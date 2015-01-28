السفير الياباني : الإفراج عن ساجدة الريشاوي خلال ساعات

صورة من الفيديو الذي بثه تنظيم الدولة للرهنتين اليابايين (الجزيرة مباشر)

أعلن السفير الياباني في العاصمة الأردنية الأربعاء أن لديه معلومات تفيد بأن ساجدة الريشاوي -المحكوم عليها بالإعدام في الأردن- سيتم نقلها وتسليمها.

وتابع بحسب مراسل الجزيرة ، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل هناك أخبار طيبة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة لتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن بث التنظيم أمس الثلاثاء تسجيلا صوتيا هدد فيه بقتل معاذ الكساسبة ورهينة ياباني إذا لم يتم إطلاق سراح ساجدة الريشاوي، وهي عراقية مسجونة في الأردن ومتهمة بتنفيذ تفجيرات في عمّان عام 2005.

وفي سياق متصل وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم، التهديدات الجديدة التي أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية بإعدام مواطنه كينجي غوتو والطيار الأردني معاذ الكساسبة بـ"الدنيئة"، في حين حمّلت عشيرة الطيار النظام الأردني مسؤولية الحفاظ على حياته، مطالبة بتكثيف الجهود لإطلاق سراحه.

واعترف آبي بأنّ حكومته في وضع صعب للغاية مما يستدعي تحركا موحدا لإطلاق سراح الصحفي الياباني المحتجز لدى تنظيم الدولة، الذي هدد بإعدامه في أقل من 24 ساعة إذا لم يفرَج عن ساجدة الريشاوي المحكوم عليها بالإعدام في الأردن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين قولهم إن اليابان طلبت فجر اليوم من الأردن التحرك لإنقاذ المواطن الياباني