الأهلي والزمالك في قمة صامتة غدا

لقطة من مباراة سابقة للفريقين

دائما ما تأتي مباريات القمة المصرية متزامنة مع أحداث سياسية، وتتزامن هذه المرة مع الذكري الرابعة لثورة "25 يناير 2011″، التي مرت ذكراها الأحد الماضي ولكن ما زالت توابعها مستمرة.

حتى أن بعض التقارير الإعلامية ذهبت إلي احتمال تأجيل المباراة قبل أن تخرج وزارة الداخلية ومن بعدها رئاسة الوزراء لتؤكد إقامتها في موعدها. فيحتضن ملعب الدفاع الجوي بضاحية التجمع الخامس غدا الخميس قمة كروية جديدة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والاهلي في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة الدوري. يدير المباراة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة توني شابرو وذلك تنفيذا لرغبه الأهلي الذي طلب اسنادها الى حكام اجانب ما ادى الى استقالة لجنة الحكام في الاتحاد المصري. ستقام القمة الأكثر جماهيرية في مصر من دون حضور جماهيري، وهي السادسة علي التوالي التي تقام في أجواء صامته. يدخل الاهلي حامل اللقب برصيد 32 نقطة المباراة بهدف واحد وهو استمرار مسلسل انتصاراته التاريخية على الزمالك والتي بدأت قبل 10 سنوات، وتحديدا من موسم 2004/2005، اضافة الى ان الفوز يقلص فارق النقاط بينه وبين الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة، وان تبقي للأهلي مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة مع الداخلية. وكان الأهلي قد استعاد الكثير من الثقة بفوز الكبير علي طلائع الجيش 3-1 السبت الماضي. يغيب عن الاهلي الحارس الأول شريف إكرامي لأسباب خاصة نظرا لمرض ابنته واضطراره لمرافقتها في رحلة العلاج بلندن، وحسام غالي للإصابة ومحمد هاني وحسين السيد للإيقاف 4 مباريات من قبل لجنة المسابقات، والبوركيني موسى ايدان الموجود حاليا برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يستمر غياب الوافد الجديد مؤمن زكريا الذي عاد مطلع العام لناديه الأهلي قادما من الزمالك بعد نهاية اعارته من انبي وذلك نظرا لإيقافه شهرا من قبل لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة. وكان الأهلي قد اطمأن عللى ظهيريه باسم علي وصبري رحيل اللذين عادا بقوة بعد غياب للإصابة وشاركا في مباراة الطلائع الأخيرة، فيما تترقب جماهير الأهلي الظهور الأول للمهاجم النيجيري بيتر ايبيمويوي الذي خضع لبرنامج تأهيلي ورفض الاسباني جاريدو المدير الفني للفريق منحه الفرصة في المباراة السابقة مع الطلائع. ويدرك جاريدو ان الفوز في القمة سيكون ابلغ رد على حملات التشيكك في إمكاناته، خاصة وانه حرر شهادة ميلاده جماهيريا بعد ان نجح في بداية عهده من قيادة الأهلي للفوز علي الزمالك في مباراة السوبر المصرية قبل 4 أشهر. في المقابل، يتطلع الزمالك مجددا الى تحقيق أول فوز حقيقي له على الأهلي منذ 11 عاما، حيث يعود آخر فوز له على منافسه التقليدي الى 15 مايو 2004، بغض النظر عن الفوز الذي حققه في مايو 2007 لان الأخير خاض المباراة بالصف الثاني بعد ان كان حسم أمر احتفاظه بلقب الدوري. يقود الزمالك المدرب محمد صلاح بعد ان فشل مجلس إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني أجنبي عقب هروب مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو. يفتقد الفريق جهود عدد من لاعبيه منهم الثنائي يوسف معروف وخالد قمر للإيقاف شهرا، والبوركيني محمد كوفي في كأس افريقيا.