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إطلاق قمر للتنبؤ بالفيضانات والجفاف في العالم

28/1/2015
 صورة من قمر اصطناعي للغلاف الجوي والمحيطات تابع لناسا (غيتي)

أعلنت إدارة الطيران والفضاء  الأمريكية (ناسا) أن قمرا اصطناعيا أمريكيا سيطلق غدا الخميس لمساعدة العلماء في التنبؤ بالفيضانات، والجفاف في جميع أنحاء العالم، وتوفير المزيد من التقديرات الدقيقة بشأن كيفية
تأثير التغير المناخي على  إمدادات المياه. 

وأضافت الوكالة أن القمر الاصطناعي سوف يوفر نظرة على دورات الكربون  والمياه والطاقة في الأرض لدى قياسه الرطوبة في التربة. 

وقال دارا إنتخابي، وهو باحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويترأس  الفريق العلمي القائم على هذا القمر الاصطناعي، إن تلك المعلومات سوف  توفر نظرة على عملية تبدل المواد التي بناء عليها تعمل الأرض، كما سيوفر  معلومات عملية ستسمح لخبراء الأرصاد الجوية برصد تشبع المياه الجوفية  وتوفير تنبؤات
أكثر دقة بالفيضانات والجفاف.

كما سيتتبع القمر الاصطناعي المياه على الأرض مجمدة أو مذابة ويقدم نظرة  على طول مواسم الزراعة وكمية الكربون التي تخزن عبر الغطاء النباتي فيما  يعمل العلماء على فهم تأثيرات ذلك تغير المناخ. 

وسيقوم القمر الاصطناعي بمسح الأرض باستخدام رادار ومقياس كثافة الطاقة  الإشعاعية (راديوميتر) لإنتاج خرائط عالمية عالية الدقة كل يومين أو  ثلاثة خلال الثلاثة أعوام القادمة على الأقل، بحسب علماء ناسا. 

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