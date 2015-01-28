إسرائيل تضرب مواقع مدفعية في هضبة الجولان

قصف اسرائيلي لهضبة الجولان (ارشيفية)

قصف الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مواقع تابعة لقوات النظام السوري شمال محافظة القنيطرة في هضبة الجولان، وقال مراسل الجزيرة إن القصف شمل مواقع مدفعية .



ومن جانبه برر جيش الاحتلال خطوته بأنها- ردا على إطلاق نار من جانب مواقع النظام ظهر الثلاثاء باتجاه المناطق الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قصف مواقع مدفعية خاصة بالجيش السوري، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء القصف، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.



بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها الإلكتروني إن الغارات الإسرائيلية جاءت على الأرجح بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين على مرتفعات الجولان.



وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بأن قوات النظام السوري ومسلحين من حزب الله اللبناني استهدفوا جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من مواقع قرب منطقتي جباتا الخشب وحرش زلفو، وأطلق الجيش نيران مدفعيته باتجاه المواقع السورية.

وبحسب المراسل، فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ أطلقت بشكل متعمد، وقال إن حزب الله اللبناني أو الجيش النظامي السوري هو الذي أطلقها، وذلك رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد حتى الآن مسؤولة أي جهة عن العملية.

ويأتي هذا القصف بعد ما يقارب أسبوعين من غارة إسرائيلية قرب خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل أودت بحياة ستة من عناصر حزب الله، بينهم ثلاثة من القادة الميدانيين البارزين، وهم جهاد نجل القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية، ومسؤولان عن وحدة التدخل والوحدات الخاصة في الحزب، إضافة إلى قيادي من الحرس الثوري الإيراني.