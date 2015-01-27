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مقتل 3 من رافضي الانقلاب في تفريق الأمن لمظاهرات بالقاهرة

27/1/2015

 
 المطرية شاركت بقوة في مظاهرات ذكرى 25 يناير

لقي ثلاثة أشخاص في القاهرة مصرعهم خلال تفريق الشرطة لمتظاهرين رافضين للانقلاب، اثنان منهم في المطرية، بالإضافة إلى سيدة في منطقة حلوان.

وقالت مصادر ميدانية للجزيرة إن الكهرباء قد قـُطعت بالكامل هذه الليلة عن ميدان المطرية
الذي يشهد مواجهات عنيفة بين رافضي الانقلاب وقوات الأمن المصرية.

وقد وجه المستشفى الميداني بالمطرية رسالة استغاثة بسبب كثرة الإصابات، وطلب من الأطباء سرعة التوجه إليه.
كان ميدان المطرية قد شهد سقوط نحو 12 قتيلا يوم الأحد في الاشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات الأمن،
والتي  تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير.

وقد شيعت في مناطق مصرية مختلفة أمس جنائز المتظاهرين الذين قضوا الأحد برصاص الشرطة والجيش.
وتحولت بعض هذه الجنائز إلى مظاهرات تندد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.

في غضون ذلك نددت الولايات المتحدة بأعمال العنف التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين.
وحثت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية السلطات المصرية على توفير بيئة آمنة تسمح للمصريين بالتعبيرعن آرائهم بشكل حر وسلمي.

ووواصل الجيش المصري الاثنين حصار مداخل ميدان التحرير في القاهرة بعد يوم دام أدى إلى مقتل 25 وإصابة العشرات في مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب في ذكرى ثورة 25 من يناير في حين تحولت جنازات القتلى لمظاهرات منددة بعنف قوات الأمن.

ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 20 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى ثورة يناير على الرئيس المخلوع حسني مبارك.
في المقابل نفى وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم استهداف المتظاهرين.

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