فلسطين تحت المجهر يفتح ملف المبعدين الفلسطينيين

تبث الجزيرة على قناتيها العربية والإنجليزية هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "فلسطين تحت المجهر" للحديث حول قضية المبعدين الفلسطينيين، الملف المسكوت عنه إعلامياً والغائب عن أولوية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

تلتقي كاميرا الجزيرة في حلقة من إخراج بهية نمور بعنوان "منسيون خارج الوطن" عدداً من المبعدين الفلسطينيين بالأردن وتركيا واليونان، حيث يروون تفاصيل حياتهم اليومية بعيداً عن الأهل والوطن، ويتحدثون عن مراحل تهجيرهم وتنقلهم بين البلدان في انتظار عودة قد تكون على نعش يحمل جسداً مسجى كما في حالة عبدالله داود الذي رفضت جميع الدول الأوربية استقباله فقضى ثماني سنوات مبعداً في موريتانيا، أبعد الدول العربية عن موطنه الأصلي.

حياة المبعد كما يرويها ضيوف الحلقة ليست أبداً حياة سائح مدلل يستقبل بالأحضان، بل هي حياة كفاح ونضال مستمر لتأمين الحاجيات المعيشية، وكذلك التعريف بالقضية في بلد الإبعاد.

من ضيوف الحلقة غازي السعدي، مبعد فلسطيني، سجنته قوات الاحتلال في العام 1969 قبل أن تقرر إبعاده خارج فلسطين منذ عام 1977 حيث لا يزال ممنوعاً من العودة إلى مدينته عكا شمال فلسطين المحتلة.

لم تتوقف سياسة الإبعاد عن الأرض الفلسطينية يوماً، لكن محطات محددة شكلت أحداثاً مفصلية من مرج الزهور في ديسمبر عام 1992 إلى حصار كنيسة المهد عام 2002، واللذين تحولا إلى رمزين مرجعيين في المجال.

يذكر أن برنامج "فلسطين تحت المجهر" انطلق على شاشة الجزيرة قبل أكثر من عشرة أعوام، وبث أكثر من ثمانين حلقة وثائقية عن القضية الفلسطينية، ترجمت عشرات الحلقات منه إلى اللغات الإنجليزية والبوسنية والتركية ضمن قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية.

كما أطلق برنامج "فلسطين تحت المجهر" قبل أسابيع موقعاً إلكترونياً تفاعلياً هو الأول من نوعه عالمياً وعربياً حول القضية الفلسطينية بعنوان "ريمكس فلسطين" بلغات أربع، عبر الرابط www.palestineremix.net



تبث حلقة فلسطين تحت المجهر "منسيون خارج الوطن" على شاشة الجزيرة الإخبارية في الأوقات التالية:

البث الأول:

الأربعاء (28 يناير)17:05 بتوقيت مكة المكرمة – 14:05 بتوقيت غرينتش

الإعادة:

الخميس10:05 بتوقيت مكة المكرمة – 17:05 بتوقيت غرينتش.

السبت05:05 بتوقيت مكة المكرمة – 02:05 توقيت غرينتش.

وتبث الحلقة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ضمن برنامج "عالم الجزيرة" على شاشة الجزيرة الإنجليزية خلال نفس الأسبوع عدة مرات حسب الأوقات التالية:



البث الأول:

الثلاثاء (27 يناير) الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة – 20:00 بتوقيت غرينيتش

الإعادة:

الأربعاء 15:00 بتوقيت مكة المكرمة – 12:00 بتوقيت غرينيتش

الخميس 04:00 بتوقيت مكة المكرمة – 01:00 بتوقيت غرينيتش



للمزيد من المعلومات والتواصل مع البرنامج: يمكنكم المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التالية:

www.facebook.com/AJAfocus

www.twitter.com/ajafocus