تنظيم الدولة يمهل الأردن 24 ساعة لإطلاق الريشاوي

هدد تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي جديد بقتل الرهينة الياباني والطيار الأردني اللذين يحتجزهما خلال 24 ساعة ما لم يتم الإفراج عن ساجدة الريشاوي المحكوم عليها بالإعدام في الأردن.

وظهرت في التسجيل -الذي بثته مواقع مقربة من التنظيم- صورة الرهينة الياباني الصحفي كنغ غوتو وهو يحمل صورة للطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وناشد غوتو في التسجيل الصوتي الحكومة اليابانية الضغط على السلطات الأردنية لإطلاق ساجدة الريشاوي قائلا "أي تأخير من قبل الحكومة الأردنية يعني أنها ستكون مسؤولة عن مقتل الطيار الأردني ثم مقتلي.. لدي فقط 24 ساعة".

من جهته قال معن خضر مراسل الجزيرة من مدينة غازي عنتاب إن التنظيم اكتفى هذه المرة بتسجيل صوتي وصورة فوتوغرافية للطيار الأردني حملها الرهينة غوتو، وذلك خلافا لتسجيلات التنظيم السابقة، كما أن التسجيل هذه المرة لم يحمل شعارات المواقع المؤيدة للتنظيم أو المقربة منه.

كما نقل موقع "خبرني" الأردني عن عائلة الطيار الكساسبة أنها بلغت برسالة صوتية مسجلة صادرة عن أحد الرهائن لدى تنظيم الدولة بإمهال الأردن 24 ساعة.

وكانت الحكومة اليابانية أكدت الاثنين أنها تتعاون مع نظيرتها الأردنية من أجل إطلاق سراح الرهينة اليابانى كينغ غوتو المحتجز لدى التنظيم، مشيرة إلى أنها لا تجري اتصالا مباشرا مع التنظيم.

وكان تنظيم الدولة بثّ الثلاثاء الماضي تسجيلا مصورا يظهر فيه الصحفي الياباني غوتو ورهينة آخر هو هارونا يوكاوا، وطلب من حكومة طوكيو دفع فدية تقدر بمائتي مليون دولار أميركي للإفراج عنهما، مهددا بذبحهما خلال 72 ساعة إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وأعلن تنظيم الدولة لاحقا إعدام الرهينة يوكاوا الذي ظهر في تسجيل صوتي مع صورة فوتوغرافية له وهو مقطوع الرأس.

يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً دولياً يشن غارات جوية على مواقع "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، عقب سيطرة التنظيم على مناطق في البلدين وإعلانه الخلافة فيها، وينسب إلى التنظيم قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.