بيعة إلكترونية للملك سلمان عبر تويتر

الملك سلمان بن عبد العزيز

بايع الآلاف من السعوديين، الشباب منهم خصوصا، الملك الجديد سلمان عبر تويتر مدخلين تقاليد انتقال الحكم في المملكة إلى عصر الإعلام الحديث.

وغرد عشرات الالاف في المملكة مستخدمين الوسم (هاشتاغ) #انا_ابايع_الملك_سلمان ومؤكدين ولاءهم للملك الجديد منذ اللحظات الاولى لوفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.



وتحول تويتر خلال السنوات الأخيرة إلى المنبر الأول للرأي العام في الخليج وخصوصا في السعودية التي اعتبرت عاصمتها الرياض في 2012 عاشر مدينة مغردة في العالم.



وفي 2013 تجاوز عدد مستخدمي الموقع النشطين في المملكة خمسة ملايين شخص، ليسجل تويتر في هذا البلد أعلى نسبة انتشار له في العالم بالمقارنة مع عدد السكان.



ويستخدم الموقع الجميع تقريبا في المملكة، من الإسلاميين إلى الليبراليين، ومن الأمراء والوزراء الى اشخاص مجهولين اصبحوا نجوما.



وكان خبر وفاة الملك شاع عبر تويتر قبل ساعات من إعلانه رسميا، لا سيما من خلال تغريدة للمغرد "الشبح" الأشهر مجتهد المعروف بنشره معلومات من داخل دوائر الحكم أصابت أحيانا ولم تصب أحيانا أخرى.



وبعيد إعلان وفاة الملك، بدأ مغردون سعوديون بمبايعة ملكهم الجديد عبر تويتر، وأيضا من خلال نشر افلام يعلنون فيها المبايعة عبر موقع يوتيوب.



وقال الشاب سلمان العتيبي "بايعت الملك عبر تويتر لاننا نتقدم تقنيا ولا نتخلى عن هويتنا وتقاليدنا".

واعتبر ان "البيعة واجب على كل مسلم".



وتتخذ البيعة او المبايعة في السعودية بعدا دينيا وآخر قبليا.

ومن الناحية الدينية، يرتكز نظام البيعة الى الحديث الشريف الذي يقول "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

وقد شدد مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فور إعلان انتقال السلطة على كون البيعة واجب على مسلم في المملكة.

ومن الناحية القبلية، فان البيعة تعني موافقة مجموع القبائل والمجموعات وتسليمها بالأمر والطاعة لولي الامر الجديد.

وبعد ساعتين من دفن الملك عبد الله، توافد عشرات الالاف من الأعيان والشخصيات وممثلي القبائل الى قصر الحكم لمبايعة الملك سلمان، بالسلام عليه وتقبيل كتفه او يده.

وبشكل مواز، بايعه الآلاف الاخرون بالتغريد.

وكتب المغرد وليد السهلي "ابايع الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ملكا للبلاد، ومقرن بن عبد العزيز ال سعود وليا للعهد".

اما متعب السميري فغرد "على السمع والطاعة نبايعك يا سلمان، ونجدد لك الولاء".

والملك سلمان نفسه لديه حساب على تويتر، وقد تغيرت تسميته من الأمير سلمان الى الملك سلمان.

وغرد الملك الجديد غداة تسلمه سدة الحكم "أسأل الله أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله، وأن يحفظ لبلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل سوء ومكروه".

وكسب الملك الجديد مئات الاف المتابعين الجدد بعيد توليه الحكم، وبات اليوم يحظى ب1,6 مليون متابع.

ومقابل غالبية ظاهرة مؤيدة للحكم، فتح الموقع بشعبيته المتزايدة الباب على مصراعيه لأصوات معارضة للاوضاع السياسية والاجتماعية في المملكة.



ويتسبب تويتر بصداع للسلطات في دول الخليج التي تحكم السيطرة على الإعلام التقليدي، فيما صدرت احكام بالسجن على عدد من الناشطين بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للدين او للحاكم.



وفي الخليج عموما، يستخدم المغردون تويتر للنقاش في اي موضوع سخيف او مهم عبر "هاشتاغات" تنتشر بشكل واسع وسريع، وتتناول مواضيع تتراوح بين "#ما الغذاء اليوم" وحملات مثيرة للجدل مثل تلك التي تدعو الى قيادة المراة للسيارات في السعودية.

وبعد موجة المبايعة عبر تويتر، انتشر وسم جديدة هو #المطالب_من_الملك_سلمان.

وكتب أحد المغردين من خلال الوسم أن المطالب هي "مجلس شورى منتخب من الشعب ومحصن يسن القوانين والتشريعات وتكون نافذة ويحاسب مجلس الوزراء. هذا يحقق الاصلاح المزعوم".