انفجار سيارة ملغومة في فندق بطرابلس

انفجار أمام فندق كورنثيا في طرابلس الليبية (رويترز)

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الثلاثاء أمام فندق كورنثيا في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلن مصدر أمني.

وقال المصدر إن السيارة انفجرت أمام الفندق الواقع في شارع مزدحم قريب من محطة للحافلات وسوق شعبية. وكان فندق كورنتيا مقرا لبعثات دبلوماسية عديدة وللحكومة.

وأفادت الشرطة الليبية أنها تحاصر 3 مسلحين اقتحموا الفندق عقب التفجير.

على صعيد سياسي، واصل المشاركون في الحوار السياسي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة أمس الاثنين مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية، وتدابير بناء الثقة ومكان انعقاد جولات الحوار القادمة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناردينو ليون بعد جلستين انعقدتا أمس "إنني على ثقة بأن الليببيين المشاركين ومن نأمل أن ينضموا للمحادثات لديهم عزم واضح للتوصل إلى اتفاق، لتهدئة البلاد والتغلب على الأزمة"، مضيفا بأن النقاشات ستتواصل اليوم الثلاثاء.

وقال ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "هناك روح بناءة وتوجد آراء جيدة على طاولة الحوار وكل شي إيجابي للغاية .

هذه الجولة التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة في جينيف هي متابعة للقاءات التي عقدت في جينيف يومي 14-15 يناير 2015.

وسوف يناقش المشاركون البنود التي تم الإتفاق عليها في الجولة السابقة.

وسبدأ غدا الأربعاء اجتماعات تضم ممثلين للمجالس البلدية والمحلية من مدن وبلدات من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها.