اليمن وإيران على رأس قمة الرياض

باراك أوباما والملك سلمان بن عبد العزيزر (AFP)

غادر الرئيس الأميركي باراك أوباما الرياض بعد زيارة استمرت ساعات برفقة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين من الحزبين الديمقراطي والاشتراكي , أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز , وقام بالتعزية في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وبحسب مصدر أميركي فإن المحادثات الأمريكية السعودية تناولت ملفـّي اليمن وإيران. ولم يُعبّر الملك السعودي عن تحفّظات بشأن المحادثات النووية، لكنّه قال إنّه لا ينبغي السماح لطهران بإنتاج السلاح النووي.

وقد تشارك البلدان القلق أيضا تجاه ما يجري في اليمن من أحداث متسارعة وتطورات كان آخرها استقالة الحكومة والرئيس وهيمنة المسلحين الحوثيين.

كما تطرق الطرفان لملف انخفاض أسعار النفط، وأوضح المسؤول الأميركي أنّ الرسالة السعودية كانت الاستمرار والالتزام بدور المملكة التقليدي والمساعدة في توفير معروض كاف من النفط.

وكان قد رافق الرئيس الأميركي وفد من 29 شخصا بينهم منافسه الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة عام 2008 "جون ماكين" واثنان من وزراء الخارجية وهما "جيمس بيكر" و"كوندوليزا رايس" واثنان من مستشاري الأمن القومي.