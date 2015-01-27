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السعودية تؤجل مشروعات بسبب هبوط النفط

27/1/2015
 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن الشركة ستعيد التفاوض على بعض العقود وتؤجل عددا من المشروعات بسبب هبوط أسعارالنفط.
وقال الفالح في مؤتمر بالرياض "سنضطر إلى التكيف مع الواقعاليوم.. سنؤجل بعض المشروعات وسنطيل أمد بعضها ونعيد التفاوض على بعض العقود."
وأضاف "مناخ انخفاض أسعار النفط فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا. أعتقد أننا تدللنا كثيرا مع سعر للنفط عند 100 دولار(للبرميل) وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية وفاتنا التركيز على ضبط الميزانية."
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وهبطت أسعار الخام نحو60 بالمئة منذ يونيو حزيران الماضي بفعل وفرة المعروض وضعف الطلب لتصل إلى حوالي 47 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء
وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط قد هبطت نحو واحد في المائة في ختام جلسة متقلبة مساء الاثنين وذلك بعدما سارع ملك السعودية الجديد سلمان بن عبد العزيز إلى تهدئة المخاوف من عدم انتقال السلطة بسلاسة وتغيير سياسة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأبقى ملك السعودية الجديد على وزير البترول علي النعيمي في منصبه يوم الجمعة في رسالة تهدف إلى تهدئة مخاوف سوق الطاقة عقب وفاة الملك عبد الله الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم مارس آذار عند التسوية 63 سنتا أو 1.29 في المائة إلى 48.16 دولارللبرميل مبددا مكاسبه الطفيفة التي حققها يوم الجمعة.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود مارس آذارعند التسوية 44 سنتا أو 0.97 في المائة إلى 45.15 دولار للبرميل. وفي وقت سابق نزل الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق حتى مستوى44.35 دولار.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قادت السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول

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