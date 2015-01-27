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الحوثي: نريد انتقالا سلميا للسلطة في اليمن

27/1/2015

قال عبدالملك الحوثي زعيم حركة الحوثيين اليمنية الثلاثاء إن جماعته تسعى لانتقال سلمي للسلطة بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتي وصفها بالمناورة، داعيا كل الفصائل اليمنية إلى العمل سويا لإيجاد مخرج من الأزمة.

وفي كلمة بثت عبر تلفزيون المسيرة التابع للحركة حذر عبد الملك الحوثي أيضا من السماح بدفع اليمن إلى الانهيار وقال إن المشاورات تمضي قدما تحت رعاية الأمم المتحدة وإنه يأمل في نجاحها.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقال يوم الخميس الماضي بعد أيام من اقتحام الحوثيين للقصر الرئاسي ومقره السكني ليسقط البلد في مزيد من الفوضى وتحرم واشنطن من حليف وثيق ضد تنظيم القاعدة.

ووصف الحوثي استقالة هادي بأنها "مناورة" وقال إن الأحزاب السياسية بدعم من الأمم المتحدة تجري مشاورات من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف في كلمته "نسعى إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة على قاعدة الشراكة". وتابع أن القرارات التي اتخذت خلال محادثات  حوار وطني نظمها هادي لما يقرب من عام في 2013 واتفاق أبرم بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر أيلول الماضي ستكون الأساس لأي اتفاق. داعيا الجميع إلى التعاون بدلا من الاشتباك والجدال.

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