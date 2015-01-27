الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاتجاد الأوروبي

طالب قادة الاتحاد الأوروبي وزراء خارجيتهم اليوم الثلاثاء أن ينظروا خلال اجتماعهم في بروكسل الخميس القادم في إبداء رد مناسب على تجدد القتال في أوكرانيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال قادة الاتحاد في بيان مشترك "نعبر عن قلقنا من الوضع الإنساني والأمني المتدهور في شرق أوكرانيا. نحن نشجب قتل مدنيين خلال القصف العشوائي لمدينة ماريوبول الأوكرانية في 24 يناير 2015".

وأضافوا "لاحظنا وجود دليل على الدعم المستمر والمتنامي للانفصاليين من قبل روسيا الأمر الذي يؤكد مسؤوليتها. ونحن نحث روسيا على إدانة أعمال الانفصاليين وتطبيق اتفاقات مينسك".

وتابع البيان "نظرا للوضع المتردي فإننا نطلب من مجلس الشؤون الخارجية في اجتماعه القادم تقييم الوضع والنظر في أي رد مناسب وخصوصا من زاوية فرض المزيد من الإجراءات التقييدية بهدف التنفيذ الشامل والسريع لاتفاقات مينسك".

وأضاف القادة الأوروبيون أنهم سيقيمون الوضع في اجتماعهم المقبل في فبراير/شباط.