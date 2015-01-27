الأونروا توقف المساعدات لإصلاح المنازل في غزة

الدمار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي (أرشيف)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير؛ بسبب عدم قيام المانحين بدفع الالتزامات المترتبة عليهم.

ونقلت الوكالة في بيان صادر عن مدير عملياتها في غزة روبرت تيرنر أن الوكالة استنفدت جميع الأموال لدعم الإصلاحات وبدلات الإيجار. وأضاف تيرنر قائلا أنه "لم يصل تقريبا أي شيء من مبلغ 5,4 مليار دولار الذي تم التعهد بتقديمه في مؤتمر (المانحين) الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. هذا امر محزن وغير مقبول".

وقالت الوكالة إن 96 ألف منزلا في قطاع غزة تضررت أو دمرت بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي.

وبحسب الأونروا فإن قطع المساعدات يعني إجبار أعداد كبيرة من الغزيين إلى العودة إلى العيش في المدارس والمراكز التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والتي تشكل حاليا مأوى لـ 12 ألف شخص.

وتابعت الوكالة "قامت الأونروا في غزة حتى الآن بتوفير أكثر من 77 مليون دولار لـ 66 ألف عائلة فلسطينية لاجئة لإصلاح منازلهم أو العثور على بديل مؤقت".

ويجدر الإشارة أنه قتل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وتسببت العدوان في زيادة حالة عدم الاستقرار في القطاع، وتشريد 100 ألف شخص دمرت أو تضررت منازلهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة أن نتائج ذلك ستكون "خطيرة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار (بين إسرائيل والفلسطينيين) سيكون معرضا للخطر إذا استمر عدم توفير المانحين للأموال لإنقاذ الأسر التي دمرت بيوتها في الحرب".

وأضاف أبو حسنة أن "معاناة المتضررين ستزداد خصوصا في الشتاء حال استمرار وقف المساعدات" داعيا المجتمع الدولي إلى "توفير الأموال اللازمة".